Chính trị

Từ Algeria, Thủ tướng họp khẩn trực tuyến ứng phó mưa lũ miền Trung

Mai Hà
Mai Hà
20/11/2025 23:25 GMT+7

Vào 22 giờ ngày 20.11 (giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang có chuyến thăm chính thức Algeria. Trước tình hình mưa lũ, tại miền Trung, người đứng đầu Chính phủ đã chủ trì cuộc họp khẩn với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để ứng phó.

Từ điểm cầu Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung diễn biến khá phức tạp, lũ lên rất nhanh, rất dữ dội. Khu vực Đắk Lắk, Khánh Hòa chưa bao giờ bị lũ như vậy. Cao điểm là đêm qua, mưa to, lũ lớn; nhiều nơi bị cô lập, cách ly.

Từ Algeria, Thủ tướng họp khẩn trực tuyến ứng phó mưa lũ miền Trung- Ảnh 1.

Thủ tướng bày tỏ chia sẻ với người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người chết, mất tích, bị thương

ẢNH: VGP

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, lực lượng công an, quân đội đã huy động tới 40.000 chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Tối qua, có 300 điểm bị lũ cách ly, nhưng sáng nay lực lượng công an đã tiếp cận được gần hết các địa điểm, nhân dân cảm thấy yên tâm khi chứng kiến sự có mặt của lực lượng quân đội, công an, không còn cảm giác hoang mang, lo sợ. Từ tối qua tới nay, lực lượng chức năng đã đưa được hàng chục nghìn người ra khỏi khu vực bị cô lập, khu vực nguy hiểm.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng nêu rõ, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, hiện nay, việc cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là quan trọng nhất; đồng thời tìm kiếm người mất tích; lo hậu sự cho người quá cố. 

Cùng với đó, phải khắc phục ngay chỗ ở cho nhân dân, trường học cho học sinh, nơi khám chữa bệnh cho người bệnh. Tiếp cận ngay, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho những nơi bị chia cắt. Khắc phục các sự cố về điện, viễn thông, giao thông.

Theo báo cáo cập nhật đến 20 giờ ngày 20.11, tính từ sáng 16.11 đến nay, khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa đã xảy ra mưa rất lớn có nơi trên 1.700 mm (Đắk Lắk 1.792 mm).

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2 - 1,1 m và đang xuống.

Từ Algeria, Thủ tướng họp khẩn trực tuyến ứng phó mưa lũ miền Trung- Ảnh 2.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính họp từ đầu cầu Khánh Hòa

ẢNH: VGP

Tại đầu cầu Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong báo cáo, tỉnh có 54 xã bị ảnh hưởng, hiện tại có 4 xã bị ngập nặng nhất.

Với sự phối hợp của các lực lượng quân khu và các lực lượng của Bộ Quốc phòng, cụ thể là Lữ đoàn Đặc công và Hải quân Vùng 4, trong hơn một ngày vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận được 162 điểm/54 xã.

Về các điểm chưa tiếp cận được, tỉnh hiện còn cụm dân cư tại P.Tây Nha Trang và 2 điểm thuộc xã Diên Điền, Diên Khánh với khoảng hơn 350 hộ dân. Các lực lượng của Bộ Quốc phòng và lực lượng địa phương đang tiếp tục tìm phương án để tiếp cận vào cụm dân cư Vĩnh Châu. 

Còn ở khu vực Diên Điền và Diên Khánh, các lực lượng đang tiếp tục triển khai khảo sát. Khi điều kiện thích hợp trong tối hôm nay hoặc ngày mai, các lực lượng sẽ tiếp cận để thực hiện công tác cứu hộ.

Tại Khánh Hòa, một số điểm phát sóng của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đã bị ngập, cho nên hiện tại chưa liên hệ được với các đầu mối ở các địa phương.

