Từ bỏ điều trị ung thư, về quê uống thuốc nam khiến bướu tăng gấp ba

Sinh thiết tuyến giáp xác định ông D. bị ung thư tuyến giáp thể nhú. Bác sĩ khuyên ông nhập viện sớm để phẫu thuật ngay, tránh để lâu di căn hạch.

“Tôi bị bệnh tim mạch, tiểu đường, gout. Nghĩ mổ xẻ càng nguy hiểm, gần nhà có người bị ung thư đi mổ về cũng chẳng sống thêm được bao lâu, nên tôi từ chối phẫu thuật, bỏ điều trị. Bác sĩ thuyết phục ung thư tuyến giáp thể nhú chiếm khoảng 80% ca u ác tuyến giáp, có tiên lượng sống tốt” ông Dũng nói và cho biết thêm rằng quyết định về quê uống thuốc nam.

Thời gian đầu uống thuốc, ông cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, nên kiên trì. Được vài tháng sức khỏe bắt đầu suy giảm, mất ngủ, từ nuốt nghẹn chuyển thành nuốt đau, việc ăn uống khó khăn nên đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM khám. Kết quả chụp CT cổ có nhân giáp thùy phải kích thước 3,5 cm, cứng, di động kém, nghi xâm lấn cơ trước giáp. Hạch cổ 2 bên xuất hiện nhiều, trong đó hạch lớn nhất gần 2 cm.

Ông D. hồi phục nhanh, được xuất viện sau 1 ngày phẫu thuật Ảnh: BVCC

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Bá Tấn, Khoa Ngoại vú - đầu mặt cổ, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết ông D. vì sợ mổ nên chần chừ trong điều trị khiến ung thư di căn hạch cổ 2 bên. “Nếu người bệnh mổ ngay khi biết mình mắc bệnh thì việc điều trị sẽ đơn giản hơn”, bác sĩ Tấn cho hay.

Khi hội chẩn, các bác sĩ nhận định phẫu thuật là phương pháp điều trị khả quan nhất cho người bệnh. Ê kíp cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch cổ 2 bên. Trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện khối bướu xâm lấn thần kinh hồi thanh quản phải, ê kíp cố gắng bóc tách để bảo tồn, tránh khàn tiếng vĩnh viễn. Các tuyến cận giáp cũng được giữ lại, giúp bệnh nhân không bị hạ canxi máu sau phẫu thuật.

Hậu phẫu ổn định, bác sĩ chỉ định ông D. uống i ốt phóng xạ để diệt các tế bào ung thư còn sót lại. Một ngày sau mổ, ông thấy sức khỏe tốt, cơ thể hồi phục nhanh, nên tỏ ra hối tiếc “nếu biết sớm, tôi đã chọn phẫu thuật thay vì uống thuốc nam”.

Không có phương pháp điều trị triệt để nào khác

Hồi tháng 3.2025, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM cũng tiếp nhận chị Ánh, 45 tuổi ở Cần Thơ, ung thư tuyến giáp giai đoạn muộn do trì hoãn can thiệp. Nhờ phẫu thuật và uống i ốt phóng xạ, chị đã vượt qua bệnh.

Bác sĩ Tấn cho biết, nhờ các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, ung thư tuyến giáp được phát hiện sớm và các phương pháp điều trị hiện đại đã góp phần làm giảm tử vong, ngay cả khi tỷ lệ mắc bệnh có tăng.

Theo bác sĩ Tấn, quá trình phẫu thuật ung thư tiềm ẩn rủi ro tổn thương dây thanh quản gây khàn tiếng, mất tiếng hoặc mất máu nhiều. Tuy nhiên những biến chứng này chiếm tỷ lệ rất nhỏ và không nguy hiểm so với việc từ bỏ không can thiệp, người bệnh sẽ rơi vào khó thở, mất tiếng, ăn uống khó khăn. Tế bào ác tính có thể di căn đến phổi, xương, não. Các di căn này thường là nguyên nhân trực tiếp gây suy kiệt và tử vong.

“Những bệnh như ung thư tuyến giáp, ung thư da, ung thư phần mềm, ung thư hắc tố ngoài phẫu thuật, sẽ không có phương pháp điều trị triệt để nào khác”, bác sĩ Tấn lý giải.

Bác sĩ Tấn khuyến cáo, mặc dù ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt, diễn tiến chậm nhưng khi được chẩn đoán, người bệnh cần điều trị sớm để hạn chế u tăng kích thước, di căn. U càng lớn bác sĩ phẫu thuật rộng, tăng tai biến, biến chứng và di chứng sau mổ.