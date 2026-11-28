Bên cạnh việc tìm kiếm người chiến thắng, Bông lúa vàng 2026 còn mở ra những tín hiệu đáng mừng khi chứng kiến sự yêu mến, ghi danh tranh tài của các gương mặt trẻ. Theo ban tổ chức, có nhiều ứng viên thuộc thế hệ gen Z góp mặt ở sân chơi này và tiến sâu vào vòng chung kết. Sự hiện diện của họ cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống, khi câu ca, điệu lý vẫn tiếp tục tìm được sự đồng điệu trong đời sống hôm nay.

Trần Trí Khang giành chiến thắng cao nhất ở Bông lúa vàng 2026 Ảnh: T.A

Đồng hành cùng Bông lúa vàng, nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng chia sẻ bản thân bất ngờ trước sự tiến bộ của dàn thí sinh qua từng vòng thi. Cô cho hay: "Các bạn đến với cuộc thi hầu hết đều rất trẻ, nhưng lại ngang tài ngang sức. Do đó khi lựa chọn thí sinh vào vòng trong, chúng tôi cũng phải cân nhắc nhiều vì thấy ai cũng triển vọng, tài năng. Nhiều bạn làm tôi bất ngờ vì không nghĩ ở độ tuổi đó, mà các bạn có thể ca tốt như vậy. Tôi vui khi đờn ca tài tử đã lan tỏa đến các bạn trẻ".

Trong dàn thí sinh, Trần Trí Khang (27 tuổi) gây tò mò khi sở hữu chất giọng lạ, được nhận xét có nét giống với nghệ sĩ Thanh Sang. Với anh, danh hiệu quán quân vừa giành được là cột mốc đặc biệt và vinh dự cho bản thân trên con đường nghệ thuật còn quá bỡ ngỡ. "Ý thức được trách nhiệm của mình đối với cải lương và tôi mong nhận thêm nhiều lời góp ý, nhận xét của mọi người để tiến bộ hơn nữa", Trí Khang nói.

Còn Nguyễn Trung Hậu là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong tốp 5, xếp thứ ba chung cuộc. Chàng trai 20 tuổi khiến khán giả thích thú khi tái hiện trích đoạn Con cò trắng trên sân khấu đêm chung kết. Trung Hậu cho hay qua mỗi vòng thi ở Bông lúa vàng, anh được học hỏi kinh nghiệm, được thể hiện các tiết mục bản thân từng yêu thích. Với nam thí sinh, việc tranh tài ở sân chơi này cũng là cách tạo dấu ấn cho tuổi 20 của mình.

Có thể thấy, Bông lúa vàng 2026 đã mạnh dạn đổi mới khi không chỉ tổ chức các vòng thi trong không gian sân khấu quen thuộc, mà còn đưa thí sinh đến với những địa điểm ghi hình ngoại cảnh, từ đó giúp câu ca hòa vào nhịp sống đương đại. Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như Thanh Hằng, Chí Tâm, Võ Minh Lâm… trên hàng ghế giám khảo không chỉ giúp tìm kiếm người chiến thắng, mà còn là dịp để các thế hệ đi trước trao truyền kinh nghiệm, từ đó giúp các gương mặt trẻ hiểu hơn, yêu hơn bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

Cũng cần nhìn nhận khách quan rằng một cuộc thi có thể mở ra cơ hội, giúp các thí sinh tiếp cận và đến gần hơn với khán giả; nhưng để đi đường dài với nghệ thuật truyền thống, một thành tích là chưa đủ. Điều đó đòi hỏi những nhân tố trẻ phải nỗ lực trau dồi, học hỏi, đồng thời có những định hướng riêng cho hành trình làm nghề của mình thay vì trông chờ vào hiệu ứng từ danh hiệu.