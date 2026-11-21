Chiều 21.11, chung kết Bông lúa vàng - chủ đề Hạt ngọc phương Nam diễn ra tại TP.HCM, với sự tranh tài của 5 thí sinh gồm Đặng Hồng Trúc, Trần Trí Khang, Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Thị Cua và Huỳnh Văn Khánh. Đảm nhận vai trò giám khảo là nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm và NSƯT Võ Minh Lâm.

Ai là quán quân Bông lúa vàng 2026?

Trước khi đến với Bông lúa vàng 2026, Trần Trí Khang từng được khán giả yêu mến khi sở hữu giọng ca có nét giống với nghệ sĩ Thanh Sang, Điền Tử Lang Ảnh: T.A

Trong dàn ứng viên tranh tài, Trần Trí Khang (quê Khánh Hòa) là thí sinh được quan tâm khi sở hữu chất giọng hiếm, được nhận xét có nét giống với nghệ sĩ Thanh Sang. Trước đó, anh từng tham gia Chuông vàng vọng cổ và dừng chân ở chung kết 2 khiến nhiều người tiếc nuối.

Trên sân khấu Bông lúa vàng, Trần Trí Khang hóa thân thành Hai Hương trong trích đoạn cải lương kinh điển Đời cô Lựu. Chia sẻ về lựa chọn này, nam thí sinh cho biết anh đặc biệt yêu thích vở diễn qua phần thể hiện của nghệ sĩ thần tượng Ba Vân. “Tôi muốn một lần được diễn vai của thần tượng trên sân khấu, gửi đến khán giả một trích đoạn ý nghĩa, mang đậm tính cách người dân Nam bộ. Mong rằng tôi sẽ nhận được sự yêu thương để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê cải lương và đờn ca tài tử”, anh chia sẻ.

Trần Trí Khang tái hiện hình ảnh ông Hai Hương trong trích đoạn cải lương kinh điển Đời cô Lựu Ảnh: T.A

Kết hợp cùng Thái Hồng Thiện, Trần Trí Khang có phần trình diễn giàu cảm xúc, nhận được lời khen từ giám khảo Thanh Hằng. Nữ nghệ sĩ cho biết dù tiết mục đã kết thúc, bà vẫn còn nguyên cảm giác xúc động.

“Các bạn dù chỉ là những ‘chồi non’ đang tìm hiểu về đờn ca tài tử nhưng đã chọn được tiết mục phù hợp với tiêu chí của Bông lúa vàng lần thứ 33”, Thanh Hằng nhận xét. Bà cũng đánh giá cao sự nhạy cảm trong diễn xuất của thí sinh, cho rằng phần thể hiện của anh có sức chạm đến khán giả.

Giám khảo Chí Tâm cũng ấn tượng với chất giọng và cách thể hiện của Trần Trí Khang. Riêng vai Hai Hương trong Đời cô Lựu, ông cho rằng nam thí sinh đã khiến người xem xúc động đến “rớt nước mắt”.

Trần Trí Khang nhận được lời khen ngợi từ 2 giám khảo là nghệ sĩ Chí Tâm và nghệ sĩ Thanh Hằng Ảnh: T.A

Tuy nhiên, nghệ sĩ Chí Tâm góp ý giọng hát của Trần Trí Khang có độ trầm ấm, giữ nhịp tốt nhưng cảm xúc chưa thật sự rõ nét. Ông khuyên thí sinh tăng cường giao đãi với bạn diễn để tiết mục thêm hoàn chỉnh, đồng thời chúc mừng anh đã chọn được trích đoạn phù hợp cho phần thi.

Với 9,58 điểm, Trần Trí Khang vượt qua đối thủ, giành danh hiệu quán quân Bông lúa vàng 2026. Anh còn chinh phục hội đồng báo chí để nhận giải Phong cách, hạng mục lần đầu được trao tại cuộc thi.

Thí sinh Đặng Hồng Trúc vào vai Nguyễn Thị Tồn trong trích đoạn Liệt phụ kêu oan. Bài dự thi giúp cô gái này giành giải nhì chung cuộc với tổng số điểm 9,08 Ảnh: Thạch Anh

Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng Nguyễn Trung Hậu đã can đảm lựa chọn thể hiện trích đoạn Con cò trắng trên sân khấu, giành giải ba tại cuộc thi Bông lúa vàng Ảnh: T.A

Ngoài giành giải khuyến khích, Nguyễn Thị Cua còn là thí sinh được yêu thích nhất của Bông lúa vàng với 36,05% bình chọn từ khán giả. Trong đêm chung kết, cô thể hiện trích đoạn Vương triều Ảnh: T.A

Thí sinh Huỳnh Văn Khánh giành giải khuyến khích khi thể hiện trích đoạn Đào Duy Từ Ảnh: T.A

Vũ Mạnh Cường, Hồng Phượng đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung kết Ảnh: T.A