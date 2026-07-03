Từ cô gái giao vài hộp đồ ăn đến phục vụ hàng ngàn tiệc cưới miền Tây

Thức từ 2 giờ sáng giao từng phần đồ ăn

Sau gần 8 năm, Huyền cho biết đã đồng hành cùng hàng nghìn tiệc cưới lớn nhỏ. Theo Huyền, trước khi đồng hành cùng hàng nghìn tiệc cưới, năm 23 tuổi bắt đầu bán đồ ăn qua mạng. Không học qua trường lớp nấu ăn chuyên nghiệp, chị tự mày mò chế biến từ niềm yêu thích bếp núc và khẩu vị quen thuộc của người miền Tây.

"Mỗi đêm khoảng 2 giờ sáng tôi đi chợ mua nguyên liệu, về sơ chế rồi nấu. Đến khoảng 7 giờ sáng lại chạy xe máy giao từng phần ăn cho khách. Ai đặt món gì thì mình nấu món đó", Huyền nhớ lại.

Theo Huyền, thực đơn thời điểm ấy chủ yếu là cà ri gà, bánh mì, gà bó xôi và nhiều món ăn quen thuộc. Ban đầu mỗi ngày chỉ vài đơn hàng, nhưng nhờ khách quen giới thiệu, lượng người đặt món ngày càng nhiều. Huyền duy trì công việc này suốt khoảng 6 năm.

Huyền không ngại học hỏi thêm kiến thức về nhân sự, quy trình vận hành, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp ẢNH: NVCC

Huyền kể bước ngoặt đến vào năm 2018 khi một khách hàng đặt cùng lúc 7 con gà bó xôi để đãi tiệc. Trong lúc chuẩn bị, Huyền nhận ra mình yêu thích việc trình bày món ăn và sắp xếp không gian tiệc hơn là chỉ bán từng phần nhỏ.

"Tôi thấy mình có hoa tay trong việc trang trí. Khi nhìn những mâm tiệc được bày biện phù hợp, tôi nghĩ tại sao không phát triển thành dịch vụ chuyên nghiệp", Huyền chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, Huyền quyết định mở nấu ăn lưu động, cung cấp dịch vụ tiệc cưới trọn gói. Những ngày đầu, hầu như mọi công việc đều do chị trực tiếp đảm nhận, từ tư vấn khách, lên thực đơn, đi chợ, nấu nướng đến theo sát buổi tiệc.

Huyền thời điểm đi bán các món ăn dân dã tự chế biến ẢNH: NVCC

Huyền cho biết trở ngại lớn nhất là quản lý nhân sự, vận chuyển và bảo quản thực phẩm khi phải phục vụ nhiều địa phương khác nhau. Do chưa có quy trình rõ ràng, mỗi sự cố phát sinh Huyền phải tự xử lý.

"Một buổi tiệc có rất nhiều khâu. Khi chưa xây dựng được quy trình thì rất khó kiểm soát. Đi càng xa, rủi ro càng nhiều, từ vận chuyển nguyên liệu, bảo quản món ăn đến điều phối nhân sự", Huyền nói.

Mang cả căn bếp đi khắp miền Tây phục vụ tiệc cưới

Sau gần 8 năm hoạt động, Huyền cho biết hiện phục vụ trung bình từ 20 - 25 đám tiệc mỗi tháng với đội ngũ 38 nhân sự. Tuy nhiên, theo Huyền, điều khiến dịch vụ nấu tiệc lưu động khác với nhà hàng là mọi công việc đều bắt đầu từ rất lâu trước ngày diễn ra sự kiện.

Huyền cho biết ngay sau khi khách đặt cọc, đơn vị sẽ lên lịch thử món. Dù khách đặt trước vài tháng hay gần một năm, gia đình vẫn được trực tiếp thưởng thức các món trong thực đơn trước khi chốt chính thức.

"Khách thử vị xong mới quyết định thực đơn cuối cùng. Khi đó, bên tôi mới triển khai toàn bộ kế hoạch. Không phải sát ngày mới chuẩn bị mà tất cả đều được lên lịch từ rất sớm", Huyền nói.

Theo Huyền, sau khi thực đơn được thống nhất, toàn bộ hệ thống gồm 9 bộ phận sẽ đồng thời bắt tay vào công việc. Từ khâu mua nguyên liệu, sơ chế, bếp, vận chuyển, trang trí, nhân sự phục vụ, điều phối hiện trường đến chăm sóc khách hàng đều có kế hoạch riêng.

Huyền trực tiếp điều phối nhân viên để phục vụ tốt nhất trong các tiệc cưới ẢNH: NVCC

"Mỗi bộ phận đều có đầu việc cụ thể. Chỉ cần một khâu chậm thì cả buổi tiệc sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy mọi người phải phối hợp rất chặt chẽ", Huyền cho biết.

Đặc thù của nghề cũng khiến Huyền và cộng sự thường xuyên phải di chuyển xa. Theo Huyền, đơn vị không chỉ mang đầu bếp mà còn vận chuyển toàn bộ dụng cụ, bếp, thiết bị giữ nóng, bàn ghế, chén đĩa cùng đội ngũ phục vụ đến tận nơi tổ chức.

"Khách chỉ cần có mặt bằng, còn mọi thứ từ bếp, trang trí đến phục vụ đều do bên tôi chuẩn bị. Có thể nói là mang cả căn bếp của mình đến nhà khách", Huyền chia sẻ.

Huyền cho biết một trong những sự kiện đáng nhớ nhất là đám cưới 130 bàn tại Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng). Toàn bộ nhân sự và trang thiết bị đều được vận chuyển từ Cần Thơ lên phục vụ.

Theo Huyền, chi phí cho những chuyến đi xa rất lớn nhưng đổi lại khách hàng đánh giá cao chất lượng dịch vụ và sự chỉn chu trong từng công đoạn. Sau nhiều năm làm nghề, Huyền không còn xem mình chỉ là người nấu ăn mà là mang đến sự an tâm cho khách hàng.

"Bây giờ tôi không bán món ăn nữa mà bán sự an tâm. Một buổi tiệc thành công không chỉ cần đồ ăn ngon mà còn phải có quy trình, nhân sự chuyên nghiệp, cách phục vụ chỉn chu và khả năng xử lý mọi tình huống phát sinh", Huyền nói.

Từ một người phụ nữ của gia đình, Huyền dần học hỏi và thành công với dịch vụ tiệc cưới trọn gói đi khắp các tỉnh miền Tây ẢNH: NVCC

Để làm được điều đó, Huyền chủ động tham gia nhiều khóa học về bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nhân sự, quy trình vận hành, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp...

Theo Huyền, phía sau những buổi tiệc đông vui là cường độ làm việc rất cao. Huyền cho biết vào mùa cao điểm, thường kết thúc công việc lúc 0 giờ, nhưng chỉ hơn một giờ sau đã tiếp tục chuẩn bị cho tiệc cưới kế tiếp. “Có ngày vừa về đến nhà chỉ kịp thay quần áo rồi lên đường”, Huyền nói. Dù vậy, Huyền cho biết vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân vì năng lượng của người đứng đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của cả đội ngũ.

Chị Đỗ Thị Tú (30 tuổi), sống tại xã Phong Mỹ, Đồng Tháp nhận xét dịch vụ nấu tiệc của Huyền rất chuyên nghiệp, món ăn ngon, trình bày đẹp và phục vụ đúng giờ. Theo chị, điểm ấn tượng là mọi khâu đều được chuẩn bị kỹ, giúp buổi tiệc diễn ra suôn sẻ và gia đình hầu như không phải lo lắng.