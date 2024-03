Từ Đào, phở và piano, tìm đột phá cho phim nhà nước

Đừng để phim nhà nước đầu tư chỉ làm… cho xong

Ông Trịnh Xuân An Ảnh: GIA HÂN

Ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội, nói "rất buồn" khi một bộ phim về đề tài lịch sử được nhà nước đầu tư hàng chục tỉ đồng như Đào, phở và piano, lại chỉ được công chúng biết đến qua một "cơn sốt" trên mạng xã hội. Theo ông An, không chỉ đến bộ phim Đào, phở và piano mà đây là tình trạng trầm kha của những bộ phim do nhà nước đầu tư. Ông cũng cho rằng hiện nay, việc đầu tư sản xuất cho tới phát hành của phim do nhà nước đầu tư gặp nhiều vướng mắc liên quan tới sự triển khai thống nhất, đồng bộ của pháp luật, song ông nhấn mạnh "không phải không có cách". Ông An dẫn chứng một bộ phim đã được nhà nước đầu tư như Đào, phở và piano, là tài sản nhà nước rồi thì hoàn toàn có thể đưa ra kêu gọi các doanh nghiệp đấu thầu phát hành vừa để thu hồi vốn cho nhà nước, vừa để bộ phim đến được với công chúng rộng rãi hơn.

Theo ông An, từ hiện tượng Đào, phở và piano cũng cần đặt vấn đề một cách tổng thể hơn, sâu hơn và trách nhiệm hơn về các phim do nhà nước đầu tư. Đặc biệt là cần phải thay đổi cơ chế về đầu tư, đặt hàng để phim nhà nước không chỉ hiệu quả mà còn dám cạnh tranh được với các phim thương mại. Theo ông An, ngân sách nhà nước đầu tư cho các phim về lịch sử, văn hóa phải đàng hoàng, đĩnh đạc, xứng tầm chứ không chỉ vài tỉ, hay vài chục tỉ. Cùng đó, phải mở ra cơ chế để thu hút nguồn lực xã hội, thu hút các nhà làm phim tư nhân tham gia các dự án phim nhà nước. "Đừng để Đào, phở và piano trở thành một hiện tượng dị biệt trên mạng xã hội rồi khi giai đoạn cảm xúc qua đi thì những bộ phim do nhà nước đầu tư lại phải chịu số phận hẩm hiu trong kho và chờ đến một cơn sốt bất chợt nào đó", ông An nói thêm.