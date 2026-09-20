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    Thời sựDân sinh

    Tự đưa nước mặn vào lâm phần nuôi tôm, tỉnh Cà Mau phải lên tiếng

    Gia Bách
    Gia Bách
    Khoảng 70 hộ dân ở xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, tự đưa nước mặn vào lâm phần nuôi tôm, làm ảnh hưởng khoảng 196 ha, tác động đến hệ sinh thái và công tác bảo vệ rừng.

    Ngày 20.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, qua rà soát của UBND tỉnh Cà Mau, tại khu vực giáp kênh Xáng Minh Hà, đoạn từ T13 đến T19, thuộc lâm phần xã Khánh An, hiện có khoảng 70 hộ dân tự ý sử đưa nước mặn vào lâm phần nuôi tôm sau khai thác nhưng không trồng lại rừng.

    Các hộ này còn lắp đặt đường ống qua tuyến đường, đưa nước mặn từ kênh Xáng Minh Hà vào nuôi tôm và xả nước ra Kênh 100. Tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 196 ha.

    Theo UBND tỉnh Cà Mau, tình trạng này tồn tại từ năm 2008 đến nay, ảnh hưởng môi trường sinh thái cũng như công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

    Thời gian qua, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, kiểm tra, lập biên bản những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do tình trạng này kéo dài, liên quan sinh kế của nhiều hộ dân nên việc xử lý dứt điểm còn gặp khó khăn.

    UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND xã Khánh An chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp - Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương thành lập tổ kiểm tra chuyên ngành; rà soát hiện trạng, diện tích và hành vi vi phạm của từng trường hợp để lập hồ sơ, xử lý theo quy định, kiên quyết ngăn chặn phát sinh mới. 

    Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quy định về quản lý, sử dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng; tháo dỡ các đường ống dẫn nước mặn trái phép và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

    Sở Nông nghiệp - Môi trường được giao hướng dẫn địa phương rà soát phương án quản lý, bảo vệ rừng, điều tiết nguồn nước và tổ chức sản xuất; đồng thời nghiên cứu giải pháp phù hợp, hài hòa sinh kế người dân với yêu cầu bảo vệ rừng, môi trường và đa dạng sinh học.

    UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phải tăng cường kiểm tra, quản lý chặt khu vực, không để phát sinh mới hoặc mở rộng diện tích đưa nước mặn vào lâm phần nuôi tôm, góp phần bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng U Minh Hạ.

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