Từ giảng đường thế giới đến xã đảo Thạnh An: Trở về để gieo yêu thương

Tiếp sức học sinh xã đảo

Hoạt động do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Hội Cựu du học sinh TP.HCM, Đội hình tình nguyện du học sinh tổ chức ngày 12.7.

Tại đây, các du học sinh cùng đoàn viên, thanh niên thành phố thực hiện nhiều công trình, phần việc: khánh thành sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng, khánh thành không gian đọc sách trị giá 60 triệu đồng, trao tặng 160 bộ đồng phục cho trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, nấu ăn cho thiếu nhi; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng cho học sinh.

Khánh thành sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng ẢNH: TUẤN QUANG

Chuyến đò chở bạn trẻ rẽ sóng hướng về xã đảo Thạnh An. Sau hơn 30 phút di chuyển trên sông, đoàn đặt chân lên xã đảo, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt mỗi bạn trẻ. Ngay khi cập bến, không khí chương trình nhanh chóng trở nên sôi nổi. Các du học sinh hòa mình hướng dẫn các em nhỏ chơi trò chơi vận động. Tiếng cười lẫn tiếng reo hò vang lên khắp sân trường, xóa nhòa khoảng cách giữa du học sinh với các em nhỏ trên xã đảo...

Sau đó, các du học sinh vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho các em học sinh. Khi những phần bánh xèo thơm lừng được trao tận tay các em, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên từng nét mặt thiếu nhi.

Ông Nguyễn Phúc Bình, Chủ tịch Hội Cựu du học sinh TP.HCM, cho rằng ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở những công trình hay phần việc tình nguyện, mà còn ở cơ hội để các du học sinh trở về đóng góp cho quê hương sau thời gian học tập ở nước ngoài.

ẢNH TUẤN QUANG

Không gian đọc sách giúp khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và góp phần phát triển văn hóa đọc cho học sinh xã đảo ẢNH: TUẤN QUANG

Theo ông Bình, mỗi du học sinh trở về đều mang theo kiến thức, kinh nghiệm và khát vọng phụng sự. Khi cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng, những giá trị ấy được chuyển hóa thành những việc làm thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ, đồng thời truyền cảm hứng để ngày càng nhiều bạn trẻ chung tay vì quê hương.

Bà Đinh Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạnh An, cho biết điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn. Nhà trường đã ấp ủ xây dựng một không gian đọc sách mở, gần gũi với thiên nhiên, phù hợp định hướng "Xanh hóa xã đảo" của địa phương.

"Đến hôm nay, mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm và sự đồng hành của các đơn vị đã chung tay hỗ trợ công trình. Không gian đọc sách này sẽ giúp nhà trường tạo thêm môi trường học tập mở, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và góp phần phát triển văn hóa đọc cho học sinh", bà Liễu chia sẻ.

Các bạn du học sinh cùng CLB Đầu bếp trẻ làm bánh xèo cho các em nhỏ ăn trưa tại Trường tiểu học Thạnh An ẢNH: TUẤN QUANG

Lần đầu tham gia chiến dịch tình nguyện tại xã đảo Thạnh An, anh Nguyễn Quang Anh, Phó chủ nhiệm Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam - Úc, cho biết: "Được góp một phần nhỏ sức mình cho cộng đồng, nhất là mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho các em nhỏ, tiến xa trong tương lai. Tôi hy vọng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được duy trì để ngày càng có nhiều học sinh ở những địa bàn còn khó khăn được tiếp thêm động lực học tập. Tôi mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình".

Theo anh Quang Anh, điều ấn tượng nhất là lần đầu được đặt chân đến xã đảo, tận mắt chứng kiến nhịp sống bình dị của người dân làng chài và cuộc sống của các em học sinh nơi đây.

"Chỉ khi trực tiếp đến, lắng nghe và trải nghiệm mới có thể cảm nhận rõ hơn những khó khăn mà người dân và các em học sinh đang đối mặt. Đó cũng là động lực để tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn, góp phần giúp các em có thêm cơ hội học tập và phát triển trong tương lai", anh Quang Anh bày tỏ.

Thấu hiểu cuộc sống nơi đầu sóng

Cùng ngày, đội hình tham quan Hải đội Biên phòng 1, xã Cần Giờ để tìm hiểu công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo. Qua những câu chuyện của cán bộ, nơi đầu sóng, các du học sinh hiểu thêm về những đóng góp thầm lặng của lực lượng biên phòng, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Anh Cao Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh, cho biết chương trình là dịp để các du học sinh trở về đóng góp cho quê hương trong kỳ nghỉ hè, đồng thời tăng cường kết nối giữa các hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với tổ chức Đoàn, Hội trong nước.

Vừa hoàn thành chương trình học thạc sĩ, anh Đặng Đình Hùng, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, trở về Việt Nam trong kỳ nghỉ với mong muốn góp một phần sức trẻ cho cộng đồng. Theo anh Hùng, chuyến đi đến xã đảo Thạnh An là cơ hội để các du học sinh đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời hiểu hơn về đời sống của người dân địa phương.

"Trước khi đến đây, tôi chỉ biết xã Thạnh An qua sách báo. Những người chưa đến nơi này nghĩ xã đảo còn đường đất và người dân chủ yếu làm nghề chài lưới, cuộc sống chưa phát triển. Nhưng khi trực tiếp trải nghiệm mới thấy xã đảo đang từng ngày đổi thay, người dân rất thân thiện, các em nhỏ hồn nhiên", anh Hùng chia sẻ.