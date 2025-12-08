Từ giường bệnh, cha Meghan Markle khẩn cầu gặp con gái sau khi cắt bỏ chân

Người đàn ông 81 tuổi, từng làm giám đốc ánh sáng, mong Nữ công tước xứ Sussex đến thăm ông một lần nữa trước khi qua đời, Page Six đưa tin hôm 6.12. Ông đang hồi phục tại bệnh viện ở Philippines sau khi bị cắt một phần chân trái hồi đầu tháng 12.

Mong muốn gặp lại vợ chồng con gái và các cháu trước khi quá muộn

Thomas Markle cũng bày tỏ mong muốn được gặp chồng Meghan là Hoàng tử Harry, cùng hai cháu ngoại là Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi) trước khi quá muộn.

Meghan Markle và cha mình - ông Thomas Markle, đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài Ảnh: Channel 5

Ông cho biết mình cảm thấy bối rối trước thông tin cho rằng Meghan đã liên lạc với ông sau ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ. Trước đó, đại diện của Meghan xác nhận với Page Six rằng cô đã chủ động liên hệ khi biết tin cha chuẩn bị trải qua phẫu thuật.

Tuy nhiên, Thomas Markle khẳng định ông không đổi số điện thoại để Meghan luôn có thể liên lạc, nhưng thực tế ông không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ cô.

Một nguồn tin tại bệnh viện chia sẻ với Mail on Sunday: "Ông Markle là bệnh nhân VIP. Tất cả chúng tôi đều biết ông ấy là ai. Nếu Meghan hoặc bất kỳ người thân nào của cô ấy gọi đến, chúng tôi chắc chắn sẽ biết. Đây là một bệnh viện lớn theo tiêu chuẩn của Philippines, chúng tôi luôn nắm rõ thông tin của bệnh nhân".

Họ nói thêm: "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy thông tin rằng nữ công tước đã liên hệ với cha mình. Theo chúng tôi được biết, điều đó không xảy ra. Chúng tôi rất mong được thấy cô ấy tại Philippines".

Ông Thomas Markle mong muốn được gặp lại vợ chồng con gái và các cháu ngoại trước khi quá muộn Ảnh: BACKGRID

Thomas Markle thừa nhận ông muốn nói chuyện với con gái nhưng cân nhắc đây có thể không phải thời điểm phù hợp: "Tôi luôn nói rằng mình sẵn sàng hòa giải với con. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu Meghan. Tôi không muốn qua đời trong tình trạng xa cách. Tôi muốn gặp các cháu. Và cũng sẽ tốt nếu tôi có thể gặp chồng của nó".

Trong khi đó, chị gái cùng cha khác mẹ của Meghan là Samantha Markle, đã đăng trên X để bác bỏ thông tin Meghan đã liên lạc với cha đang bệnh nặng: "Không hề có cuộc liên lạc nào... Đừng PR bịa đặt nữa".

Anh trai cùng cha khác mẹ của Meghan - Thomas Markle Jr., nói với Daily Mail rằng cha anh đã rất dũng cảm khi đối mặt với ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ: "Chân ông chuyển sang màu xanh rồi đen, diễn biến rất nhanh".

Thomas Markle được đưa đến bệnh viện ở Cebu, Philippines, để phẫu thuật khẩn cấp. Tại đây, các bác sĩ buộc phải cắt phần chân trái phía dưới đầu gối nhằm ngăn nguy cơ nhiễm trùng nặng.

"Họ lo sợ tình trạng nhiễm trùng sẽ tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết hoặc hoại tử. Phần mô đã chuyển đen và chết hẳn", Thomas Markle Jr. cho biết, đồng thời nhận định "hai ba ngày tới sẽ rất quan trọng".

Thomas đã bỏ lỡ đám cưới của Meghan và Hoàng tử Harry vào năm 2018 vì phải phẫu thuật tim Ảnh: REUTERS

Thông tin đầu tiên về việc Thomas Markle nằm trong phòng chăm sóc tích cực được công bố vào ngày 2.12. Ông từng bỏ lỡ lễ cưới năm 2018 của Meghan và Hoàng tử Harry vì phải phẫu thuật tim. Thomas Markle có Meghan với vợ cũ Doria Ragland, và có Samantha Markle cùng Thomas Jr. Markle với người vợ đầu tiên - Roslyn Markle.