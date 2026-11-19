Theo cáo trạng, Lương Quý Lộc (33 tuổi, ở phường Gò Vấp, TP.HCM) trong thời gian làm bác sĩ của một phòng khám ở phường Hòa Lợi (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ; nay là phường Hòa Lợi, TP.HCM) đã có quan hệ tình cảm với chị T. (phụ nữ đơn thân, lớn hơn Lộc 12 tuổi, nuôi con nhỏ 8 tuổi, ở khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi).

Công an phong tỏa hiện trường vụ 2 mẹ con bị sát hại ở phường Hòa Lợi ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đêm 21.2.2025, sau khi trực ở phòng khám về, Lộc đến nhà chị T. để nghỉ và đòi quan hệ tình dục. Thời điểm này, chị T. không đồng ý và muốn chia tay với Lộc, dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, sau đó Lộc dùng tay bóp cổ cho đến khi chị T. ngừng thở mới buông tay.

Cùng thời điểm Lộc sát hại chị T., bé trai 8 tuổi (con chị T.) cũng ở nhà và chứng kiến Lộc đã sát hại mẹ, Lộc lo sợ bị phát hiện nên tiếp tục ra tay sát hại cháu bé.

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi gây án, Lộc dùng dao tự tử nhưng không thành, rồi tự đến bệnh viện để cấp cứu và lấy nhiều loại nữ trang bằng vàng của chị T. mang theo đến bệnh viện.

Đến khoảng 9 giờ ngày 22.2.2025, chồng cũ của chị T. về nhà thăm con thì phát hiện chị T. và cháu bé đã tử vong liền báo cho cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện, Lương Quý Lộc đã ra cơ quan đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.