Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Từ khóa 'hot girl Meo Meo' tăng đột biến

Thạch Anh
25/03/2026 11:58 GMT+7

Rạng sáng 25.3, hot girl Meo Meo trở thành cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội. Điều này khiến thông tin về cô cũng được dân mạng bàn tán.

Theo ghi nhận từ hệ thống Google Trends, những từ khóa liên quan đến người đẹp 8X được tìm kiếm đột biến, cho thấy mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho cô gái từng được gọi là “hot girl sexy nhất Sài Gòn". Cụ thể, từ khóa “Meo Meo” tăng 2.700%, từ khóa “Meo Meo là ai” tăng 1.750%, từ khóa “Meo Meo hot girl đời đầu” tăng 550%...

Hot girl Meo Meo là ai?

Meo Meo tên thật là Lê Như Thùy, sinh năm 1987, nổi đình đám vào những năm 2009 - 2010. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, hot girl này còn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang sành điệu. Từng có thời điểm, kiểu tóc, màu son hay cách ăn mặc của Meo Meo tạo thành trào lưu cho nhiều cô gái. Điều đó cho thấy sức hút của người đẹp 8X vào giai đoạn hoàng kim.

Hình ảnh tái xuất của Meo Meo hồi năm 2014. Cô từng là hot girl đình đám, nổi bật với phong cách thời trang sành điệu

Từng có thời điểm Meo Meo gần như kín tiếng, im ắng. Sau 2 năm “mất tích” để lập gia đình và sinh con đầu lòng, đồng thời tạo dựng sự nghiệp ổn định, hot girl đình đám một thời tái xuất trong bộ ảnh thời trang hồi năm 2014. Khi đó, Meo Meo xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, sang trọng hơn so với trước.

Đến hiện tại, dù không còn là cái tên đình đám như thời hoàng kim song Meo Meo vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo ghi nhận, Instagram của hot girl này có hơn 120.000 lượt theo dõi, là nơi cô chia sẻ những hình ảnh đời thường hay khoảnh khắc sang chảnh trong những chuyến du lịch. Nhan sắc của Meo Meo được nhận xét là mặn mà, quyến rũ khi bước sang độ tuổi U.40.

Cũng theo ghi nhận, bài đăng gần nhất được cập nhật trên Instagram của Meo Meo là vào ngày 15.3. Từ đó đến nay, người đẹp chưa chia sẻ thông tin mới.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận