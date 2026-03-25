Từ khóa 'hot girl Meo Meo' tăng đột biến

Theo ghi nhận từ hệ thống Google Trends, những từ khóa liên quan đến người đẹp 8X được tìm kiếm đột biến, cho thấy mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho cô gái từng được gọi là “hot girl sexy nhất Sài Gòn". Cụ thể, từ khóa “Meo Meo” tăng 2.700%, từ khóa “Meo Meo là ai” tăng 1.750%, từ khóa “Meo Meo hot girl đời đầu” tăng 550%...

Hot girl Meo Meo là ai?

Meo Meo tên thật là Lê Như Thùy, sinh năm 1987, nổi đình đám vào những năm 2009 - 2010. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, hot girl này còn gây ấn tượng bởi phong cách thời trang sành điệu. Từng có thời điểm, kiểu tóc, màu son hay cách ăn mặc của Meo Meo tạo thành trào lưu cho nhiều cô gái. Điều đó cho thấy sức hút của người đẹp 8X vào giai đoạn hoàng kim.

Hình ảnh tái xuất của Meo Meo hồi năm 2014. Cô từng là hot girl đình đám, nổi bật với phong cách thời trang sành điệu Ảnh: TL

Từng có thời điểm Meo Meo gần như kín tiếng, im ắng. Sau 2 năm “mất tích” để lập gia đình và sinh con đầu lòng, đồng thời tạo dựng sự nghiệp ổn định, hot girl đình đám một thời tái xuất trong bộ ảnh thời trang hồi năm 2014. Khi đó, Meo Meo xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, sang trọng hơn so với trước.

Đến hiện tại, dù không còn là cái tên đình đám như thời hoàng kim song Meo Meo vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo ghi nhận, Instagram của hot girl này có hơn 120.000 lượt theo dõi, là nơi cô chia sẻ những hình ảnh đời thường hay khoảnh khắc sang chảnh trong những chuyến du lịch. Nhan sắc của Meo Meo được nhận xét là mặn mà, quyến rũ khi bước sang độ tuổi U.40.

Cũng theo ghi nhận, bài đăng gần nhất được cập nhật trên Instagram của Meo Meo là vào ngày 15.3. Từ đó đến nay, người đẹp chưa chia sẻ thông tin mới.