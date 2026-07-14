Từ khóa về á hậu Hoàng Thanh Nga được tìm kiếm tăng vọt giữa tin bị bắt

Theo ghi nhận từ hệ thống Google Trends, từ khóa liên quan đến á hậu Hoàng Thanh Nga đang được tìm kiếm tăng vọt. Cụ thể, nhiều từ khóa như “Hoàng Thanh Nga Ngọc Châu Âu”, “chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu”, “Hoàng Thị Thanh Nga” có tốc độ tìm kiếm tăng đột biến, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng mạng dành cho nữ doanh nhân này vào thời điểm cô vướng phải ồn ào.

Sở dĩ cái tên Hoàng Thanh Nga bất ngờ được chú ý là vì mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, trong đó có bà Hoàng Thị Thanh Nga (Hoàng Thanh Nga, 46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA).

Hoàng Thanh Nga trước khi bị bắt

Ngoài kinh doanh, Hoàng Thanh Nga còn tham gia nhiều sự kiện của giới giải trí Ảnh: NVCC

Trước khi bị bắt tạm giam, Hoàng Thanh Nga được biết đến là doanh nhân ở ngành trang sức, đá quý, từng tài trợ hoặc là đơn vị chế tác vương miện cho nhiều cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều người đẹp, thường xuyên tham gia các sự kiện của giới showbiz. Năm 2022, Hoàng Thanh Nga từng giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ.

Theo ghi nhận, giữa thời điểm vướng ồn ào, trang cá nhân của Hoàng Thanh Nga có động thái gây chú ý. Cụ thể, tài khoản có 142.000 lượt theo dõi đã giới hạn người bình luận trong các bài viết.

Trong khi đó, Fanpage K.C.N.C.A đăng tải thông báo cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

“Mọi thông tin và kết luận chính thức sẽ được công bố bởi cơ quan có thẩm quyền. Kính mong quý khách hàng tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và chờ đợi kết luận chính thức, tránh những suy diễn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng”, đơn vị này chia sẻ.