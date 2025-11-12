Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác với 2 nghệ sĩ Pháp

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/11/2025 07:00 GMT+7

Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác là tên cuộc triển lãm lần đầu tiên của 2 nghệ sĩ Pháp tại VN: nghệ sĩ nhiếp ảnh Matthieu De Oliveira và họa sĩ Jean-Yves Lucas. Triển lãm khai mạc vào chiều 12.11, tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF), TP.HCM.

Nghệ sĩ Matthieu De Oliveira (sinh năm 1973), từng là trợ lý nghệ thuật tại Bảo tàng Palais de Tokyo và trợ lý kỹ thuật của Fuji Film, chuyên về kỹ thuật phóng ảnh chụp từ các máy chụp ảnh phim (argentique). Ông đã tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật tại Pháp và Nhật Bản.

Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác với 2 nghệ sĩ Pháp- Ảnh 1.

Tác phẩm nhiếp ảnh của Matthieu De Oliveira (1)


Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác với 2 nghệ sĩ Pháp- Ảnh 2.

...và hội họa của Jean-Yves Lucas (2) giới thiệu tại triển lãm

ẢNH: NVCC

Họa sĩ Jean-Yves Lucas (sinh năm 1955), có 42 năm giảng dạy môn nghệ thuật tạo hình tại một trường trung học ở TP.Laval và 2 trường đại học tại TP.Rennes và TP.Le Mans (Pháp). Từ năm 1989 đến nay, Jean-Yves Lucas tham gia hơn 30 triển lãm tại Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Đức và Nhật.

Ở triển lãm tại VN lần này, Matthieu De Oliveira trưng bày các tác phẩm ảnh phong cảnh đô thị. Qua góc máy khoáng đạt của mình, ông muốn gợi lên một vũ trụ mộng mơ, phóng khoáng, nơi thực tế đan xen với huyền thoại, mời gọi người xem đến thế giới nội tâm hiện hữu trong thế giới bên ngoài…

Còn trong các tác phẩm hội họa của mình, Jean-Yves Lucas đưa ra khái niệm thời gian luôn gắn bó mật thiết với nghệ thuật, dù đó là thời gian được xác định bởi thời đại, thời gian sáng tạo gần gũi hơn, hay thời gian quan sát. Sáng tạo, đối với Jean-Yves Lucas, là cách hiện diện trong thế giới, là sống trọn từng khoảnh khắc, nhạy cảm với mọi sự kiện, chú ý đến những biến đổi tinh tế của màu sắc ánh sáng theo nhịp điệu của các yếu tố đồ họa… Xem tranh của họa sĩ Pháp, trí tưởng tượng luôn hướng về những ký ức đã được ghi nhớ trong tiềm thức của mỗi người. Hình ảnh và cảm xúc như biến dạng từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. 

