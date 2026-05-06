Tự 'làm sạch' trước khi yêu cầu thuê bao xác thực

Bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên gần đây, người dùng điện thoại di động liên tục nhận yêu cầu cập nhật thông tin thuê bao, dù trước đó họ đã thực hiện đầy đủ các bước đăng ký. Nhiều người phàn nàn về quy trình rườm rà, lặp lại các bước đã làm như cung cấp CCCD hay chụp ảnh chân dung. Các thông báo chung chung cùng việc "dọa" khóa chiều dịch vụ nếu không thực hiện đúng hạn đang tạo ra phản ứng trái chiều.

Bạn đọc ủng hộ cần xác nhận để quản lý thuê bao tốt hơn, nhưng không nên yêu cầu người dùng làm đi làm lại nhiều lần và đặc biệt phải đảm bảo không còn "SIM rác" ẢNH: T.H

"K HÔNG THOải MÁI" VỚI CÁCH TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ

Xoay quanh vấn đề chuẩn hóa thông tin thuê bao di động đang được các nhà mạng triển khai đồng loạt, nhiều BĐ chia sẻ trải nghiệm thực tế của bản thân. Điểm chung trong các phản hồi là dữ liệu từ các đợt đăng ký trước dường như chưa được sử dụng một cách triệt để, dẫn đến người dùng phải thực hiện lại những thao tác đã thực hiện trước đó. "Trước đây khi đăng ký mua SIM, nhà mạng đã chụp hình rồi, số điện thoại cũng đã xác minh. Vậy mà tôi vẫn thấy người ta gọi làm phiền, lừa gạt hoài. Mà không biết ở đâu ra số mình, gọi biết tên, chỗ ở…?", BĐ Thanh Thu Tran Thi nêu.

Đồng tình, BĐ Nguyễn Duy Quang bày tỏ: "Không phải ai cũng khó chịu vì phải thao tác xác nhận lại thông tin. Nhiều người bức xúc hơn là cách giải thích từ phía nhà mạng không thuyết phục. Nhận tin nhắn yêu cầu xác nhận lại, nhưng lý do thì chung chung, không nói rõ vì sao phải làm lại, sai ở đâu, thiếu ở đâu. Đã từng đăng ký, từng xác thực rồi, giờ làm lại mà không hiểu để làm gì thì rất khó cảm thấy thoải mái…".

Theo nhiều BĐ, thay vì hệ thống của các nhà mạng chủ động rà soát, lọc ra những trường hợp có dấu hiệu sai lệch để yêu cầu xác nhận lại, thì lại yêu cầu tất cả người dùng tự kiểm tra và cập nhật, "đẩy" thêm việc về phía người dân. BĐ Trần Huy Hoàng Linh thẳng thắn: "Chuyện xác thực nhiều lớp để dẹp "SIM rác" không phải không hợp lý. Nhìn lại mấy năm trước, tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo tràn lan, ai cũng bức xúc, nếu không siết lại thì khó kiểm soát. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cách làm. Đã xác thực bằng CCCD rồi, giờ lại yêu cầu thêm bước nữa thì người dùng có quyền thắc mắc "Bước này khác gì bước trước?". Nếu có lý do rõ ràng, ví dụ để đối soát dữ liệu hay cập nhật hệ thống mới, thì nên thông báo rõ. Người dân không ngại làm thêm, nhưng cần hiểu mình đang làm gì. Ngoài ra, quy trình cũng nên gọn lại. Có thể tích hợp luôn trong app nhà mạng hoặc đồng bộ với dữ liệu quốc gia, tránh bắt người ta đi lại hoặc thao tác nhiều lần".

M INH BẠCH THÔNG BÁO, PHÂN LOẠI NHÓM NGƯỜI DÙNG

"Quy định thì rất rõ: SIM phải chính chủ, thông tin phải chính xác. Nhưng công tác kiểm tra, giám sát thực tế lại chưa chặt. Nhiều điểm bán SIM vẫn dễ dàng kích hoạt sẵn, hoặc đăng ký thông tin không đúng. Khi những lỗ hổng đó chưa được xử lý triệt để, thì yêu cầu người dùng hợp pháp đi xác nhận lại chỉ là giải pháp tình thế, thậm chí còn tạo cảm giác đang "gây khó". Nếu muốn hiệu quả, cần siết mạnh ở khâu phát hành và xử phạt thật nghiêm các trường hợp vi phạm…", BĐ Ngô Minh Tuân phân tích.

Bên cạnh đó, BĐ Nguyễn Hải Đông cũng đưa ra thắc mắc: "Thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng rồi thì ai kiểm soát? Trong lĩnh vực bảo mật, dữ liệu cá nhân luôn là mục tiêu hấp dẫn. Nếu không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ nội bộ, chỉ cần một lỗ hổng nhỏ cũng có thể dẫn đến rò rỉ hàng loạt. Người dùng thì không có quyền lựa chọn nhiều, vì muốn sử dụng dịch vụ thì phải cung cấp thông tin. Vậy nên trách nhiệm bảo vệ phải thuộc về phía thu thập...".

Theo BĐ Nguyễn Minh Phượng, "quản lý chặt SIM là chuyện bình thường, nhất là khi lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi". Tuy nhiên, BĐ này đề xuất: "Cần phân loại rõ ai đã chuẩn hóa rồi thì không nên yêu cầu lại tràn lan. Còn nếu có sai lệch dữ liệu thì chỉ nên nhắm đúng nhóm đó để xử lý. Ngoài ra, thông báo cũng cần minh bạch hơn. Nhiều tin nhắn gửi về rất chung chung, người nhận không biết mình thiếu gì hay phải làm gì".

BĐ Phạm Ngọc Huyền cũng dẫn ra một trường hợp để các nhà mạng tham khảo: "Ở Singapore, việc đăng ký SIM cũng rất nghiêm, phải dùng giấy tờ tùy thân hợp lệ và xác thực ngay từ đầu. Sau đó không thấy có chuyện yêu cầu xác nhận lại hàng loạt như mình. Họ kiểm soát tốt bằng cách gắn trách nhiệm rõ ràng cho nhà mạng và người đăng ký, nên dữ liệu ít bị sai lệch. Họ làm chặt nhưng không gây phiền hà về sau. Người dùng chỉ cần hoàn tất một lần, còn lại hệ thống tự xử lý...".