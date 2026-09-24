Tủ lạnh thông minh Samsung gặp lỗi cập nhật phần mềm

Thiết bị gia dụng thông minh ngày càng trở nên phổ biến với khả năng kết nối internet và nhiều tính năng tiện ích. Tuy nhiên, không ít người dùng đã phải đối mặt với những sự cố nghiêm trọng liên quan đến các thiết bị này. Mới đây, tủ lạnh thông minh của Samsung đã trở thành tâm điểm vì sự cố đến từ bản cập nhật, buộc công ty Hàn Quốc phải nhanh chóng vào cuộc.

Sự cố với tủ lạnh Samsung cho thấy mặt trái của tủ lạnh thông minh ẢNH: SAMSUNG

Theo thông tin từ ZDNET Hàn Quốc, Samsung đã quyết định ngừng triển khai bản cập nhật phần mềm SmartThings cho tủ lạnh thông minh tại Hàn Quốc. Động thái này diễn ra sau khi công ty nhận được nhiều phản hồi từ người dùng về các sự cố nghiêm trọng. Cụ thể, nhiều khách hàng đã báo cáo tủ lạnh của họ hoàn toàn ngừng hoạt động, dẫn đến thực phẩm bị hư hỏng. Ngoài ra, một số chức năng như tự động mở cửa và đèn bên trong tủ lạnh cũng không hoạt động.

Samsung xác nhận sự cố, khẩn cấp vào cuộc

Đại diện của Samsung đã xác nhận sự cố này trên diễn đàn của công ty, với nội dung tạm dịch rằng: "Hôm 22.9, một lỗi đã xảy ra trong quá trình kiểm tra cập nhật phần mềm cho tủ lạnh Samsung. Một số khách hàng đã ghi nhận các triệu chứng bất thường ở hệ thống điện và màn hình tủ lạnh. Hiện tại, chúng tôi đang ưu tiên thực hiện các biện pháp khẩn cấp thông qua các Trung tâm bảo hành điện tử Samsung".

Sự cố này diễn ra trong bối cảnh Samsung đang thử nghiệm bản cập nhật phần mềm, đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm soát chất lượng của công ty. ZDNet Hàn Quốc cho rằng bản cập nhật được phát hành là do "lỗi hệ thống". Samsung cũng đã ngừng phân phối bản cập nhật này và khuyến cáo các khách hàng bị ảnh hưởng liên hệ với trung tâm dịch vụ của hãng.

Ngoài việc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, nhiều khách hàng cũng đã đề nghị Samsung bồi thường cho thiệt hại về thực phẩm. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn khi người dân Hàn Quốc đang chuẩn bị đón Tết Chuseok vào ngày 25.9.