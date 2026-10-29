Tư lệnh Cảnh sát Liên Hiệp Quốc được Công an Việt Nam hỗ trợ tìm tài sản thất lạc

Theo đó, một buổi sáng trong chuyến công tác tại Việt Nam, ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên Hiệp Quốc, đi tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và không may làm rơi chiếc điện thoại iPhone 17. Biết bị thất lạc tài sản, ông Faisal Shahkar đã đến trình báo Công an P.Hoàn Kiếm và đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Hoàn Kiếm đã triển khai lực lượng xác minh, truy tìm tài sản.

Ông Faisal Shahkar nhận lại tài sản thất lạc ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình tìm kiếm, Công an P.Hoàn Kiếm phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội) và Công an P.Hai Bà Trưng rà soát thông tin, xác định người nhặt được tài sản, qua đó kịp thời hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 5 - 9.10, ông Faisal Shahkar đã gửi thư cảm ơn tới Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, trong đó bày tỏ sự trân trọng đối với Công an Hà Nội, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Công an P.Hoàn Kiếm, Phòng CSGT và Công an P.Hai Bà Trưng.

Ông Faisal Shahkar đánh giá cao tác phong chuyên nghiệp, sự chu đáo, tận tình và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ trong suốt thời gian lưu trú tại Hà Nội.

Ghi nhận kết quả trên, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã biểu dương sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của Công an Hà Nội trong xử lý tình huống; qua đó để lại ấn tượng tốt đẹp về năng lực, trình độ chuyên môn và tinh thần phục vụ của lực lượng Công an Việt Nam nói chung, Công an Thủ đô nói riêng.

Ông Faisal Shahkar trong chuyến công tác tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, ngày 7.10, ông Faisal Shahkar đã có mặt tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an (xã Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên) để dõi các nội dung diễn tập, tham gia tham vấn, góp ý nhằm đánh giá năng lực của lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Sau khi xem lực lượng diễn tập, ông Faisal Shahkar đánh giá cao năng lực của Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Việt Nam và cho rằng ưu điểm của lực lượng là sự tận tâm, cùng tinh thần sẵn sàng học hỏi.

Theo ông Faisal Shahkar, Việt Nam còn khá mới trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, đặc biệt là đối với lực lượng cảnh sát. Vì vậy, khi những cán bộ, chiến sĩ trở về từ các nhiệm vụ, việc truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho những người chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tiếp theo là rất cần thiết.

Ông Faisal Shahkar nhận định, với việc tích lũy thêm kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm từ những người từng thực hiện nhiệm vụ, trong 1 hoặc 2 năm tới, lực lượng cảnh sát Việt Nam có thể trở thành một trong những lực lượng cảnh sát tốt nhất.