Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi là tuyến video phóng sự phản ánh hành trình cải tạo, chỉnh trang bờ bắc kênh Đôi (TP.HCM) từ góc nhìn người trong cuộc. Qua những câu chuyện di dời, tái định cư và thích nghi với không gian sống mới, mỗi kỳ tô đậm sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền thành phố, cùng kỳ vọng về một dòng kênh xanh – sạch – văn minh trong tương lai

Với ông Đinh Văn Công, người đã có hơn 60 năm gắn bó với kênh Đôi, việc rời xa mảnh đất quen thuộc không tránh khỏi những phút giây lưu luyến. Thế nhưng, trên hết vẫn là sự đồng thuận vì mục tiêu chung, vì việc cải tạo môi trường ven kênh.

Với ông Đinh Văn Công, người đã có hơn 60 năm gắn bó với nơi này, việc rời xa mảnh đất quen thuộc không tránh khỏi những phút giây lưu luyến, tuy vậy, ông sẵn sàng ủng hộ chủ trương của thành phố ẢNH: SẦM ÁNH

Bước ngoặt từ sự đồng thuận của người dân

Có những gia đình đã mua được căn nhà mới sau di dời, giải tỏa cũng như ông Công, bà Liên. Và cũng có những hộ dân chọn phương án tái định cư, thích nghi dần với môi trường sống mới, tiện nghi hơn, an toàn hơn.

Không chỉ riêng kênh Đôi, nhiều dự án chỉnh trang kênh rạch ở TP.HCM từng “lỡ hẹn” kéo dài hàng chục năm. Nút thắt lớn nhất không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và chốn ở của hàng nghìn hộ dân. Bờ bắc kênh Đôi cũng từng nằm trong chương trình xóa nhà trên và ven kênh rạch giai đoạn 2015–2020, nhưng phải đến tháng 8.2025 dự án mới chính thức khởi công sau nhiều lần trì hoãn.

Bước ngoặt nằm ở cách làm: chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai tiếp xúc, đối thoại trực tiếp đến từng hộ, giải thích rõ phương án bồi thường, nơi tái định cư và lộ trình thực hiện. Khi người dân thấy rõ “mình được gì – mình đi đâu – tương lai khu vực sẽ ra sao”, sự đồng thuận được hình thành từ bên trong cộng đồng.

Từ “lỡ hẹn” đến bứt tốc - Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi, Kỳ 3

Khi dòng kênh được trả lại đúng chức năng thoát nước và sinh thái, chất lượng môi trường sống và giá trị đô thị cũng được nâng lên là điều tất yếu ẢNH: SẦM ÁNH

Từng bước hoàn tất giải phóng mặt bằng bờ bắc kênh Đôi

Theo Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng Quận 8 (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM), Dự án "Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi" trên địa bàn phường Phú Định ảnh hưởng đến 804 trường hợp, trong đó có 319 trường hợp phía trên bờ và 485 trường hợp phía bờ sông. Tính đến ngày 12.01.2026, đã thu hồi mặt bằng 673/804 trường hợp, với tổng diện tích gần 27.000 mét vuông. Dự kiến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án sẽ hoàn tất trong quý I-2026.

Về tái định cư, tại phường Phú Định có 69 trường hợp đăng ký nhu cầu, trong đó 62 trường hợp bố trí tại dự án nhà ở xã hội số 2225 đường Phạm Thế Hiển, 04 trường hợp tại chung cư 481 Ba Đình và 03 trường hợp tại chung cư 35 Hồ Học Lãm, phường An Lạc.

Riêng tại phường Chánh Hưng, đến ngày 14.1.2026, dự án ảnh hưởng đến 800 trường hợp, đã thu hồi mặt bằng 760/800 trường hợp, diện tích hơn 28.000 mét vuông. Về tái định cư, có 163 trường hợp đăng ký, trong đó 40 hộ đã nhận căn hộ và bàn giao mặt bằng tại dự án nhà ở xã hội số 2225 Phạm Thế Hiển.

Cuộc sống mới nơi tái định cư - Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi, Kỳ 2

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi không chỉ là câu chuyện di dời, giải tỏa, mà còn là chỉnh trang đô thị, từng bước cải thiện môi trường sống ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi không chỉ là câu chuyện di dời, giải tỏa, mà còn là chỉnh trang đô thị, từng bước cải thiện môi trường sống, giảm ô nhiễm nước và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho khu vực phía Nam thành phố.

Khi dòng kênh được trả lại đúng chức năng thoát nước và sinh thái, chất lượng môi trường sống và giá trị đô thị cũng được nâng lên là điều tất yếu. Từ sự đồng thuận của người dân, cùng với sự nỗ lực của chính quyền và các đơn vị chức năng, đến nay công tác thu hồi mặt bằng đã đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm đúng tiến độ dự án đề ra.

Từ câu chuyện bờ bắc kênh Đôi, người dân kỳ vọng những dự án khác như rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên,... sẽ tiếp nối cách làm luôn lấy người dân làm trung tâm để sớm về đích, cùng nhau làm thay đổi diện mạo đô thị TP.HCM theo hướng xanh – sạch – văn minh.

Niềm vui bên bờ kênh Đôi ngày hôm nay không chỉ là niềm vui của những mét đất được trả lại cho dòng nước, mà là niềm vui của sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền. Từ những cuộc chia tay đầy lưu luyến ven kênh cũ, một tương lai đô thị mới đang mở ra: khi sự phát triển không tách rời con người, mà bắt đầu từ chính con người.