Từ một 'mắt xích', phát hiện đường dây sản xuất, mua bán súng hơi liên tỉnh

Ngày 27.5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế, cho biết từ tháng 12.2025 cho đến nay, đơn vị đã phối hợp công an các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, khởi tố 10 bị can về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (súng hơi tự chế); thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.



Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm nghi phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi để trao đổi, mua bán súng nén hơi và các linh kiện chế tạo vũ khí nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định nhóm nghi phạm gồm: Phạm Thanh Bình (22 tuổi) cùng các đối tượng Hồ Dương Huỳnh Đức (23 tuổi), Lê Phú Vẫn (31 tuổi), Huỳnh Ngọc Đức (26 tuổi), Trần Tám (33 tuổi), Phạm Xuân Dũng (35 tuổi, cùng ở thành phố Huế) và Phan Văn Quang (30 tuổi, ở xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 25.12.2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an thành phố Huế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Chân Mây – Lăng Cô và Công an xã Phú Lộc tiến hành triệu tập Phạm Thanh Bình để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Bình quanh co, ngoan cố chối tội. Nhưng trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bình đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập thêm một số nghi phạm liên quan, thu giữ 5 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn.

Từ lời khai của nhóm nghi phạm này, lực lượng công an xác định Phan Văn Quang đóng vai trò trực tiếp sản xuất, cung cấp vũ khí cho nhóm nghi phạm tại thành phố Huế. Ngày 3.2.2026, một tổ công tác đặc biệt được cử vào tỉnh Lâm Đồng để xác minh, điều tra, làm rõ.

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nơi ở của Quang nằm trong khu vực thưa dân cư, được bao bọc bởi rừng cao su rậm rạp; xưởng chế tạo vũ khí được che chắn, ngụy trang kín đáo nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Sau thời gian theo dõi, nghiên cứu quy luật hoạt động, lúc 11 giờ 50 ngày 6.2, tổ công tác bất ngờ áp sát, khống chế thành công Phan Văn Quang tại nhà riêng.

Kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ ở "công xưởng sản xuất" vũ khí thu nhỏ gồm: máy tiện nòng súng, máy đánh bóng rãnh nòng, máy khoan, 30 thanh kim loại dùng chế tạo nòng súng, 10 van súng, khoảng 5 kg đạn chì tương đương 15.000 viên cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Phan Văn Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi nhập linh kiện, chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh.

Phát hiện nhiều tài khoản ẩn danh đăng bài bán súng hơi

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phát hiện nhiều tài khoản ẩn danh đăng các bài viết nhằm bán súng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Huỳnh Thế Phúc (35 tuổi, ở phường Hóa Châu, thành phố Huế) là nghi phạm thường xuyên đăng bài.

Khi bị triệu tập làm việc, Phúc quanh co cho rằng khẩu súng mua từ năm 2020 chỉ dùng để bắn chim và đã cất giấu nhiều năm không sử dụng. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thu thập được, Phúc đã phải cúi đầu nhận tội. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng nén hơi hiệu FX bắn đạn chì.

Tiếp đó, lần theo dấu vết này, lực lượng chức năng phát hiện thêm Nguyễn Văn Sinh (38 tuổi, ở xã Hưng Lộc, thành phố Huế) cũng sử dụng tài khoản mạng xã hội để tìm mua vũ khí. Sinh thực hiện giao dịch rất tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Khám xét nơi ở của Sinh, lực lượng công an thu giữ 3 khẩu súng nén hơi tự chế, trong đó có khẩu Fx Airgun Terminator Custom 2024 trị giá khoảng 16 triệu đồng, cùng 500 viên đạn chì các loại. Tại cơ quan công an, Sinh cũng thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Không dừng lại ở đó, trong tháng 2.2026, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Đức Dương (23 tuổi, ở phường Thuận An, thành phố Huế) thường xuyên đăng tải thông tin sửa chữa, chỉnh súng. Ngày 10.2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường Thuận An bắt giữ, đấu tranh làm rõ hành vi của Dương, thu giữ 1 khẩu súng hơi tự chế cùng 250 viên đạn chì.

Liên quan đến vụ án này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp công an các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, khởi tố 10 bị can (là những bị can nói trên) về hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.