T.Ư MTTQ Việt Nam, T.Ư Đoàn tặng quà trung thu tại nơi đặc biệt ở Cần Thơ

Ngày 25.9, đoàn công tác T.Ư gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn, Hội Đồng Đội cùng lãnh đạo TP.Cần Thơ đến thăm và tặng quà các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội TP.Cần Thơ (phường Tân An).

Đoàn công tác thăm, tặng quà trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Tham dự có bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Cần Thơ; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư…

Trong không khí trung thu ấm áp, chuyến thăm của đoàn đã mang đến nhiều cảm xúc cho các em nhỏ. Bên cạnh những lời hỏi thăm ân cần, đoàn còn trao tặng cho trung tâm 10 xe đạp, 100 thùng sữa, 100 lồng đèn, 30 thùng bánh và 25 chiếc balo.

Hình ảnh các em nhỏ nhiệt liệt đón chào, hào hứng giao lưu và thích thú nhận quà khiến các ai cũng phấn khởi, vui lòng. "Em thích cô chú và các anh chị lắm. Ai cũng gần gũi, thân thiện. Em rất vui khi ngày trung thu đã nhận được sự quan tâm, yêu thương nhiều đến như vậy", em Lê Nhân Đức (16 tuổi), chia sẻ.

Bà Hà Thị Nga (bên phải), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban MTTQ Việt Nam và bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Cần Thơ, thăm em nhỏ khuyết tật

ẢNH: THANH DUY

Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP.Cần Thơ, cho biết trung tâm hiện nuôi dưỡng 1.240 người gồm trẻ em đến người cao tuổi; trong đó, khoảng 80% là người khuyết tật đặc biệt nặng. Tổng số viên chức, người lao động hiện có 281 người.

Riêng tại trụ sở chính ở phường Tân An đang nuôi dưỡng 108 người; trong đó, trẻ em dưới 16 tuổi có 65 cháu. "Hôm nay, lãnh đạo T.Ư và lãnh đạo thành phố đến thăm, chia sẻ là nguồn động viên khích lệ rất lớn cho trung tâm. Đặc biệt, đối với các cháu đang được nuôi dưỡng thì vô cùng ý nghĩa", ông Hải chia sẻ.

Gặp gỡ thiếu nhi tại đây, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, xúc động khi thấy các em luôn giữ tâm hồn trong sáng, tinh thần lạc quan và cố gắng vươn lên. Các cán bộ, nhân viên trong trung tâm cũng thật đáng trân trọng khi luôn sát cánh, chăm lo cho các em bằng tình thương và sự thấu hiểu sâu sắc.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tặng lồng đèn và quà trung thu cho thiếu nhi

ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại chương trình, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Cần Thơ, chia sẻ rằng trung thu là tết của thiếu nhi, là dịp để mỗi gia đình và toàn xã hội dành cho trẻ em sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia . Đối với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt thì sự chăm lo ấy càng phải thường xuyên từ bữa ăn, giấc ngủ, việc học đến môi trường sống an toàn và cần những lời động viên hằng ngày.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ ghi nhận và biểu dương sự tận tâm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên tại trung tâm trong thời gian qua . Mọi người rất xúc động khi thấy các cháu đã được chăm sóc chu đáo, rất ngoan và vui vẻ khi được các cô chú đến thăm . "Những chiếc xe đạp và phần quà hôm nay là tình cảm, là niềm tin mà các cô chú gửi đến các cháu . Mong rằng các cháu sẽ luôn vui vẻ, chăm ngoan, cố gắng học tập, tự tin nuôi dưỡng ước mơ và nghị lực vươn lên trong cuộc sống", bà Hồ Thị Cẩm Đào bộc bạch.