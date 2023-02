Từ nạn nhân bị lừa bán qua Campuchia trở thành tội phạm mua bán người

Ngày 16.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết bị can Huỳnh Thanh Nhơn (19 tuổi, ở P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đang được tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định để phục vụ công tác điều tra về tội mua bán người.



Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thanh Nhơn T.A

Chứng kiến lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thanh Nhơn tại trụ sở Công an P.Trần Quang Diệu vào chiều 14.2, không ít người tỏ ra thương cảm với gia đình bị can này. Từ nạn nhân bị lừa bán qua Campuchia, trong quá trình tìm đường giải thoát cho bản thân, Nhơn lại có hành vi môi giới, dẫn dắt và lừa dối đưa bạn bè sang Campuchia làm việc trái ý muốn để nhận tiền hoa hồng.

Bị lừa vì tin “việc nhẹ, lương cao”

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 2.2022, thông qua các trang web tìm việc trên mạng xã hội, thấy có việc làm trên máy tính với chế độ tiền lương và phúc lợi hấp dẫn nên Huỳnh Thanh Nhơn ứng tuyển.

Sau đó, Nhơn được một người tên Quang Minh (không rõ lai lịch) liên hệ và cho biết công việc của Nhơn liên quan đến máy tính, sẽ được hướng dẫn, đào tạo miễn phí để làm, thu nhập từ 700-1000 USD/tháng. Chưa học hết THPT, không có nghề nghiệp, đang muốn có việc làm nên Nhơn tin ngay.

Theo sự dẫn dắt của những người lạ, Nhơn bị lừa đưa sang Campuchia mà lại không hay biết. Ban đầu, Nhơn được hướng dẫn cách tạo các tài khoản game, sàn giao dịch ảo và dụ dỗ, lôi kéo “con mồi” tham gia các trò chơi có nạp tiền trên mạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

“Sau gần 2 tuần mới biết mình không ở Việt Nam mà đang ở Campuchia. Vì chỉ sống, làm việc trong nhà, không được ra ngoài nên không rõ là mình ở đâu. Thời gian làm việc từ sáng sớm đến 22 giờ hàng ngày, thậm chí là phải tăng ca nếu làm sai hay không đạt yêu cầu thì sẽ bị bỏ đói, đánh đập, chích điện”, Nhơn nói.

Huỳnh Thanh Nhơn tại cơ quan công an TRỊ BÌNH

Thời gian sau, Nhơn lại bị bán sang 1 công ty khác. Nhiệm vụ chính của Nhơn tại công ty mới là lập cùng lúc nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả danh, sau đó tìm kiếm, kết bạn, làm quen, dụ dỗ “con mồi” tham gia các trò chơi có nạp tiền hoặc tìm kiếm thêm nạn nhân đưa sang Campuchia. Chỉ tiêu mỗi tháng phải lừa khách hàng nạp từ 200-300 triệu đồng, nếu không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị trừ tiền lương của tháng đó, đồng thời phải làm tăng thêm giờ…

Ông Huỳnh Thanh Hiệp (cha của Nhơn) cho biết, ban đầu, Nhơn nói ở TP.HCM để làm việc cùng với bạn nên gia đình cũng yên tâm. Đến đầu tháng 6.2022, Nhơn gọi điện về nói cha mẹ phải nộp tiền chuộc vì đang ở Campuchia, bị đánh đập, bị bỏ đói...

“Khi đó, nhiều người gọi điện thoại hướng dẫn tôi cách giao nhận tiền và cả hăm dọa nên gia đình hoảng loạn, chỉ biết lo chạy vạy đủ tiền để chuộc con. Số tiền chuộc hơn 80 triệu đồng. Vì quá lo sợ, lại không biết nên chúng tôi đâu có nghĩ đến chuyện báo công an”, ông Hiệp cho biết.

Lừa bán bạn bè để hưởng hoa hồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình lao động tại Campuchia, Huỳnh Thanh Nhơn được 1 quản lý gợi ý là nếu tìm được 1 người đưa sang Campuchia sẽ được hưởng thêm 100 USD và sẽ không bị bỏ đói, đánh đập hay tiếp tục bị bán đi nơi khác.

Tháng 3.2022, L.K.H (18 tuổi, ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) là bạn thân nên hay nói chuyện với Nhơn qua Facebook và Zalo. Trong một lần trò chuyện, Nhơn giới thiệu cho H. một công việc ở tỉnh Tây Ninh là làm ứng dụng game trên máy tính với mức lương từ 17 đến 24 triệu đồng/tháng. Thấy việc nhẹ, lương cao nên H. đồng ý và làm theo hướng dẫn của Nhơn.

Sau đó, Nhơn gửi cho H. thông tin tài khoản Zalo có tên “Lữ Bố”, người này được Nhơn giới thiệu tên Minh. Theo hướng dẫn của Minh, H. đón xe khách vào TP.HCM, rồi được 1 ô tô khác, trên xe có 5 người, chở đến tỉnh Long An (đoạn gần biên giới Campuchia) thì đi bộ trong đêm tối để sang Campuchia.

“Khi biết đã bị Nhơn lừa bán sang Campuchia, tôi cố liên lạc với Nhơn. Khi đầu Nhơn nói không sao đâu, nhưng sau thì chặn hết các liên lạc”, H. nói.

Huỳnh Thanh Nhơn (áo đen) được đưa về trại tạm giam T.A

Tại Campuchia, H. phải sống, làm việc từ 16-17 tiếng mỗi ngày trong 1 không gian khép kín, có người cầm roi điện canh gác và họ sẵn sàng đánh đập, bỏ đói bất kể lúc nào.

H. bị bán đến 3 công ty và sau đó đã liên lạc về gia đình cầu cứu. Tháng 10.2022, H. được gia đình chuộc về Việt Nam, sau đó đưa đến Công an tỉnh Bình Định để trình báo vụ việc.

Ngoài H., Nhơn còn lừa 1 người bạn khác ở Bình Định là L.V.S sang Campuchia lao động với thủ đoạn tượng tự. Sau đó, người này đã trốn về Việt Nam.

Một cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, qua việc xác minh tin báo tội phạm từ nạn nhân, lực lượng điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh, kết quả xác định Nhơn đã có hành vi móc nối cùng các người khác tổ chức cho một số nạn nhân tại Bình Định sang Campuchia làm việc trái ý muốn (sử dụng mạng internet để lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản). Trong quá trình làm việc tại Campuchia, các nạn nhân này đều bị quản lý không cho rời khỏi nơi làm việc, bị đánh, chích điện, bỏ đói, làm việc liên tục nhiều giờ liền và khi muốn về Việt Nam phải nộp tiền chuộc theo yêu cầu.