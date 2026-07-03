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Kinh tế

Từ ngày 1.7, trúng xổ số phải nộp thuế bao nhiêu?

Đan Thanh
Đan Thanh
Từ ngày 1.7.2026, nếu trúng xổ số 50 triệu đồng, người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 3 triệu đồng; trúng xổ số 100 triệu đồng và 300 triệu đồng, số thuế phải nộp lần lượt là 8 triệu đồng và 28 triệu đồng.

Từ ngày 1.7.2026, luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý tại luật là nâng ngưỡng chịu thuế từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng đối với thu nhập từ trúng thưởng; tiền bản quyền; nhượng quyền thương mại; nhận thừa kế, quà tặng; thu nhập khác.

Từ ngày 1.7, trúng xổ số phải nộp thuế bao nhiêu?- Ảnh 1.

Từ ngày 1.7.2026, với thu nhập từ trúng thưởng, ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân được nâng lên 20 triệu đồng (trước đây là 10 triệu đồng)

ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế x 10%.

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Với cá nhân không cư trú, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng cũng được xác định bằng phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng x 10%.

Theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.7.2026), thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được, bao gồm: trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng; trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của luật Thương mại; trúng thưởng trong các hình thức đặt cược được pháp luật cho phép…

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, nhấn mạnh, như vậy, từ ngày 1.7.2026, trúng xổ số giá trị trên 20 triệu đồng mới phải nộp thuế, với mức thuế suất 10% trên phần vượt 20 triệu đồng.

Về nguyên tắc, tổ chức trả thưởng (như công ty xổ số) sẽ thực hiện khấu trừ thuế ngay tại nguồn trước khi chi trả cho người trúng thưởng.

Công thức tính thuế cụ thể như sau: thuế thu nhập cá nhân = (tiền trúng thưởng - 20 triệu đồng) × 10%. 

Ví dụ, nếu trúng xổ số 50 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau: (50 triệu đồng - 20 triệu đồng) x 10% = 3 triệu đồng; số tiền người trúng thưởng thực nhận là 47 triệu đồng.

Giả sử số tiền trúng xổ số lần lượt là 50 triệu đồng, 100 triệu đồng, 300 triệu đồng và 500 triệu đồng, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp và số tiền người trúng thưởng thực nhận chi tiết như bảng dưới đây:

Từ ngày 1.7, trúng xổ số phải nộp thuế bao nhiêu?- Ảnh 2.


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