Từ ngày 30.11, chậm trả thưởng, làm lộ thông tin người trúng xổ số bị phạt đến 60 triệu đồng

Theo Nghị định 389 năm 2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 30.11, nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động trả thưởng, công bố kết quả xổ số sẽ bị xử phạt.

Mức phạt khi cố tình chậm trả thưởng, tiết lộ thông tin người trúng số

Khoản 2 điều 20 Nghị định 389 quy định phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với một trong hai hành vi:

Cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Tổ chức tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng đã trả thưởng nhưng lưu trữ chưa đủ thời gian quy định.

Hành vi công bố sai lệch kết quả trúng thưởng có thể bị phạt đến 200 triệu đồng ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo khoản 3 điều 20, hành vi vi phạm bí mật thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng.

Cũng tại điều 20, khoản 1 quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi trả thưởng cho những vé xổ số không đáp ứng đủ điều kiện trả thưởng theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi ủy quyền trả thưởng cho đại lý vượt quá giá trị giải thưởng được phép ủy quyền bị phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng.

Công bố sai kết quả xổ số bị phạt đến 200 triệu đồng

Đối với hành vi sử dụng kết quả xổ số của doanh nghiệp kinh doanh xổ số để tổ chức các chương trình dự thưởng không đúng quy định pháp luật, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt từ 60 - 100 triệu đồng đối với cá nhân (khoản 1 điều 18).

Đối với hành vi làm sai lệch kết quả trúng thưởng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng (khoản 3 điều 16).

Người vi phạm còn bị buộc hủy bỏ, đính chính kết quả trúng thưởng sai lệch và nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Hành vi thông tin kết quả trúng thưởng sai lệch, không đúng so với biên bản xác nhận của hội đồng giám sát xổ số bị phạt từ 180 - 200 triệu đồng (khoản 3 điều 18).

Ngoài phạt tiền, tổ chức vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số từ 1 - 3 tháng; buộc hủy bỏ, đính chính kết quả sai lệch và nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Đối với hành vi cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số, mức phạt từ 80 - 100 triệu đồng đối với cá nhân (khoản 2 điều 18).

Khuyến mại trong kinh doanh xổ số trái phép bị phạt thế nào?

Điều 19 Nghị định 389 quy định phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi khuyến mại trong hoạt động kinh doanh xổ số.

Đối với hành vi lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng, mức phạt từ 40 - 80 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, tổ chức vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số từ 1 - 2 tháng; tịch thu toàn bộ phương tiện, tang vật sử dụng để khuyến mại và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Ngoài ra, khoản 2 điều 15 quy định phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng thể lệ tham gia dự thưởng hoặc thực hiện công bố thể lệ tham gia dự thưởng cho khách hàng theo quy định pháp luật.

Khoản 1 điều 15 quy định mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi xây dựng tỷ lệ trả thưởng cho mỗi đợt phát hành vượt quá tỷ lệ tối đa hoặc xây dựng cơ cấu giải thưởng không đúng quy định pháp luật.

Theo khoản 4 điều 3 Nghị định 389, mức phạt tiền đối với các hành vi trên là mức áp dụng cho tổ chức, trừ những trường hợp nghị định quy định áp dụng cho cá nhân. Cá nhân có cùng hành vi vi phạm bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.