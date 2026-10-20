Mua, bán vé xổ số qua internet: Ai có thể bị phạt từ ngày 30.11?

Theo Nghị định 389 năm 2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 30.11.2026, hành vi phân phối vé xổ số không đúng phương thức cho phép sẽ bị xử phạt.

Vé số truyền thống không được phân phối qua internet

Khoản 1 điều 12 Thông tư 75 năm 2013 của Bộ Tài chính, được hợp nhất tại văn bản hợp nhất số 13 năm 2025 của Bộ Tài chính, quy định tổ chức phát hành vé xổ số thực hiện phân phối các sản phẩm xổ số quy định tại điều 6 thông tư theo hai phương thức: bán trực tiếp cho khách hàng hoặc thông qua hệ thống đại lý xổ số.

Pháp luật quy định vé xổ số truyền thống không được phân phối qua internet ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Đáng chú ý, khoản 2 điều 12 quy định ngoài hai phương thức trên, các sản phẩm xổ số không được phân phối qua điện thoại cố định, điện thoại di động, thiết bị điện tử, internet và các phương tiện viễn thông khác.

Các sản phẩm xổ số được quy định tại điều 6 gồm xổ số truyền thống, xổ số lô tô thủ công, xổ số cào biết kết quả ngay và xổ số bóc biết kết quả ngay.

Như vậy, quy định không cho phép phân phối các loại vé xổ số này qua internet đã có từ trước, không phải đến ngày 30.11.2026 mới áp dụng.

Bán vé số qua mạng bị phạt bao nhiêu?

Theo khoản 3 điều 9 Nghị định 389 năm 2026, hành vi phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng, đây là mức phạt đối với tổ chức.

Theo điểm a, b khoản 4 điều 3 Nghị định, cá nhân có cùng hành vi vi phạm bị phạt bằng một nửa, tương ứng 10 - 20 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi này (khoản 4 điều 9).

Bán vé sai mệnh giá, sai địa bàn cũng bị xử phạt

Cũng tại điều 9, khoản 1 quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi bán vé xổ số không đúng mệnh giá ghi trên tờ vé.

Khoản 2 quy định phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng. Cá nhân có cùng hành vi vi phạm bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng.

Đối với hành vi kinh doanh xổ số không đúng địa bàn, khoản 1 điều 10 quy định phạt từ 20 - 40 triệu đồng đối với tổ chức, từ 10 - 20 triệu đồng đối với cá nhân.

Theo khoản 2 và khoản 3 điều 10, hành vi này còn bị tịch thu toàn bộ số lượng vé xổ số kinh doanh không đúng địa bàn; buộc kinh doanh xổ số theo đúng địa bàn quy định và nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Người mua vé số bị phạt trong trường hợp nào?

Khoản 1 điều 11 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân không đủ điều kiện (người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự) tham gia mua vé xổ số để dự thưởng.

Theo khoản 2 điều 11, hành vi sử dụng vốn và tài sản của nhà nước để tham gia mua vé xổ số bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng đối với tổ chức, từ 20 - 30 triệu đồng đối với cá nhân.

Ngoài ra, khoản 3 điều 11 quy định buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ các hành vi vi phạm tại điều này.