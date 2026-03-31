Từ ngày mai, nếu gặp cảnh vượt đèn đỏ, lạng lách... có thể phản ánh lên VNeID

Việc người dân phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định 61/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định mới quy định cụ thể quy trình tiếp nhận, xử lý dữ liệu từ phương tiện kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp. Người dân phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID để xác minh, xử phạt không chỉ giúp "phạt nguội" hiệu quả mà còn đề cao vai trò giám sát của nhân dân trên tinh thần trung thực, khách quan.

Người dân phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin phản ánh

Theo điều 16 Nghị định 61/2026, cá nhân và tổ chức có thể cung cấp dữ liệu vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều hình thức linh hoạt như ứng dụng VNeID, thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc kết nối qua nền tảng số tích hợp, đường dây nóng, trực tiếp hoặc bưu chính.

Một điểm đáng lưu ý là nội dung nghị định nói trên có sự bảo vệ đặc biệt cho người cung cấp tin. Cụ thể, người dân có quyền được bảo mật tuyệt đối. Cơ quan chức năng phải giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của người cung cấp.

Ngoài ra, người dân có quyền yêu cầu cơ quan tiếp nhận thông báo kết quả xác minh, xử lý dữ liệu bằng văn bản hoặc qua ứng dụng điện tử.

Từ ngày 1.4.2026 người dân có thể phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Tuy nhiên, "mắt thần" nhân dân cũng phải đi kèm trách nhiệm pháp lý, mỗi người dân phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID phải chịu trách nhiệm pháp luật về tính xác thực và toàn vẹn của thông tin. Người dân khi gửi phản ánh vi phạm trên VNeID cần để lại thông tin liên lạc chính xác để phối hợp xác minh khi cần thiết.

Theo luật sư Nguyễn Thị Minh Trang (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM), nếu dữ liệu có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan tố tụng hình sự để xử lý nghiêm.

Quy trình xác minh nghiêm ngặt, không "phạt oan"

Nghị định 61/2026 quy định rõ các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính gồm: cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, công an cấp xã, UBND các cấp...

Sau khi nhận dữ liệu, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các bước xác minh như phải xác định có hay không có vi phạm; thời gian, địa điểm, đối tượng thực hiện hành vi và lỗi vi phạm.

Người có thẩm quyền có thể tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu làm rõ vụ việc. Có thể làm việc trực tiếp với cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu; cá nhân, tổ chức bị phản ánh vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức có liên quan, người làm chứng, biết vụ việc xảy ra, để thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, làm rõ mức độ thiệt hại và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Nếu có vi phạm sẽ lập biên bản, tạm giữ phương tiện (nếu cần) và ra quyết định xử phạt. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tố tụng hình sự.

Theo điều 21 của Nghị định 61/2026 về thời hạn xác minh và sử dụng dữ liệu để xác minh không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn xác minh được kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý xác minh.

Luật sư Trang nhấn mạnh việc cho phép người dân phản ánh qua VNeID giúp họ thực hiện trách nhiệm công dân một cách an toàn và thuận tiện nhất. Nhưng người dân cần lưu ý quay phim, chụp ảnh phải trung thực, không vì mâu thuẫn cá nhân mà cắt ghép, chỉnh sửa dữ liệu, sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật.