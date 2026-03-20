Đề xuất tăng gấp đôi mức tiền xử phạt không lập biên bản, thêm cả 'phạt nguội'

Ngày 20.3, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định đối với dự thảo hồ sơ chính sách luật Xử lý vi phạm hành chính. Dự án này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ Công an đề xuất tăng mức tiền phạt tối đa được áp dụng hình thức xử phạt không lập biên bản (ảnh minh họa) ẢNH: HỮU TIẾN

Tăng gấp đôi mức tiền tối đa xử phạt không lập biên bản

Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành quy định hình thức xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng khi mức phạt tiền tối đa là 500.000 đồng (với cá nhân) và 1 triệu đồng (với tổ chức).

Theo Bộ Công an, thực tiễn thi hành luật cho thấy các mức tiền phạt nêu trên là tương đối thấp so với mặt bằng chung của các khung xử phạt trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Điều này dẫn đến phạm vi áp dụng xử phạt không lập biên bản rất hẹp.

Nhiều hành vi vi phạm hành chính phổ biến có mức tiền phạt cao hơn, dù tính chất, mức độ vi phạm không nghiêm trọng và có thể xử lý theo thủ tục đơn giản. Song, việc giới hạn mức tiền phạt thấp đã làm cho số vụ việc đủ điều kiện áp dụng hình thức xử phạt không lập biên bản rất ít, không đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để khắc phục bất cập, Bộ Công an đề xuất tăng mức tiền tối đa được áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản, lên mức 1 triệu đồng (với cá nhân) và 2 triệu đồng (với tổ chức).

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định mức phạt tiền tối đa được áp dụng xử phạt không lập biên bản là 250.000 đồng (với cá nhân), 500.000 đồng (với tổ chức). Tháng 6.2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật này, nâng mức phạt tiền tối đa lên 500.000 đồng (với cá nhân) và 1 triệu đồng (với tổ chức). Đến nay, Bộ Công an đề xuất tiếp tục nâng ngưỡng phạt tiền tối đa như đã nêu.

Áp dụng với cả "phạt nguội"

Một nội dung đáng chú ý khác tại dự thảo luật, là bổ sung trường hợp được áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản.

Theo quy định hiện hành, trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, thì phải lập biên bản.

Bộ Công an dẫn thực tế cho thấy, nhiều hành vi vi phạm có tính chất đơn giản, mức xử phạt thấp được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ (như camera giám sát, thiết bị ghi hình, ghi âm…) đã có đầy đủ căn cứ, dữ liệu điện tử để ra quyết định xử phạt.

Việc buộc phải lập biên bản trong tất cả các trường hợp này làm tăng thủ tục không cần thiết, kéo dài thời gian xử lý, phát sinh chi phí và chưa phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.

Do đó, cơ quan soạn thảo đề xuất trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ cũng được áp dụng hình thức xử phạt không lập biên bản. Nếu áp dụng, người có thẩm quyền xử phạt được quyền ra quyết định xử phạt tại chỗ.

Xử phạt không lập biên bản là gì? Theo luật sư Bùi Đình Ứng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính gồm xử phạt không lập biên bản và xử phạt có lập biên bản. Trong đó, xử phạt không lập biên bản thường được áp dụng với các vụ việc vi phạm đơn giản, rõ ràng, không có tình tiết phức tạp. Người có thẩm quyền xử phạt được quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Quyết định sẽ giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt một bản. Cá nhân, tổ chức vi phạm có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước. Còn với xử phạt có lập biên bản, thủ tục sẽ phức tạp hơn, bao gồm việc lập biên bản vi phạm hành chính, xác minh tình tiết hoặc xác định giá trị tang vật (nếu cần ), ra quyết định xử phạt, gửi quyết định xử phạt cho người vi phạm để thi hành… Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục. "Xử phạt không lập biên bản không có nghĩa người vi phạm đưa tiền rồi người có thẩm quyền xử phạt giữ luôn, mà phải có chứng từ về việc nộp và thu tiền, sau đó tiền này nộp vào kho bạc. Việc này tiết kiệm thời gian, công sức cho cả người thi hành công vụ và người vi phạm", luật sư Ứng giải thích.



