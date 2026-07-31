Từ nghị quyết đến hành động

Chính vì vậy, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ nói về những phong trào quen thuộc, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn: Làm thế nào để tổ chức Đoàn thực sự trở thành người bạn đồng hành của thanh niên trong kỷ nguyên mới?

Từ câu hỏi đó, một định hướng mới được xác lập. Lần đầu tiên, phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" được triển khai cùng chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam", hướng đến xây dựng lớp thanh niên không chỉ giàu nhiệt huyết mà còn làm chủ công nghệ, có tư duy đổi mới sáng tạo, bản lĩnh hội nhập và khát vọng cống hiến. Thông điệp của đại hội khá rõ ràng: thanh niên không chỉ là lực lượng tham gia các phong trào, mà còn là những người trực tiếp tạo ra giá trị mới cho đất nước.

Điểm đáng chú ý, nghị quyết không chỉ nói về mục tiêu mà còn thay đổi cách làm. Thay vì những kế hoạch dài với nhiều nội dung khó nhớ, T.Ư Đoàn lựa chọn phương châm "3 dễ - 3 rõ - 3 đo" để tổ chức thực hiện. Mọi việc đều phải dễ hiểu để ai cũng nắm được, dễ nhớ để dễ lan tỏa, dễ làm để có thể bắt tay vào ngay. Đồng thời, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ ai làm, làm đến khi nào và kết quả cuối cùng tạo ra tác động gì. Cách tiếp cận này giống như cách người trẻ quản lý một dự án: có mục tiêu, có thời hạn và có thước đo cụ thể để biết mình đã đi được bao xa...

Điều đáng mừng là tinh thần đổi mới ấy đã bắt đầu hiện diện ở nhiều địa phương. Sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, các cơ sở Đoàn trên cả nước đang tạo ra "hiệu ứng lan tỏa số" chưa từng có. Phương thức hoạt động chuyển biến mạnh mẽ, hướng mạnh về cơ sở với các phong trào thiết thực, hiện đại. Những điểm nhấn nổi bật nhất trong sự chuyển mình này bao gồm: Các cơ sở Đoàn đã ứng dụng công nghệ toàn diện để đổi mới cách tiếp cận thu hút người trẻ, tiên phong phổ cập kỹ năng số cho người dân. Ở hoạt động giáo dục lý tưởng qua trải nghiệm, các cấp bộ Đoàn áp dụng tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo", số hóa hàng trăm "địa chỉ đỏ" và phục dựng hàng ngàn ảnh liệt sĩ bằng công nghệ, giúp người trẻ "nhập vai" và thấu hiểu lịch sử thực tế hơn.

Trong bối cảnh cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Lần đầu tiên phong trào "Mùa hè số" của Thành đoàn TP.HCM ra đời, đã trở thành "cú hích" công nghệ mạnh mẽ. Lực lượng thanh niên tình nguyện đã trực tiếp tham gia giải quyết các điểm nghẽn, giúp chính quyền số hóa quy trình hành chính và nâng cao năng lực phục vụ nhân dân. Các đội hình tình nguyện còn tham gia số hóa tài liệu và làm sạch dữ liệu quốc gia, thành lập "tổ tư vấn hành chính công lưu động", mô hình đổi mới sáng tạo giúp "xóa mù kỹ năng số" cho xã hội, phổ cập và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống…

Đặc biệt T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến trên toàn quốc để học tập, quán triệt nghị quyết triển khai nhanh, để mỗi đoàn viên có thể nhìn thấy mình trong những mục tiêu của nghị quyết, tìm thấy cơ hội phát triển bản thân và có thêm không gian để đóng góp.

Theo tinh thần chỉ đạo mới, mọi phong trào đều được cụ thể hóa, đánh giá kết quả rõ ràng thay vì hô khẩu hiệu chung chung, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết của Đại hội Đoàn lần thứ XIII tạo ra nhiều cơ hội hơn để người trẻ được trải nghiệm, được thử sức và được trưởng thành. Khi mỗi phong trào đều mang đến giá trị thiết thực cho chính người tham gia và cho xã hội, thì đó chính là tinh thần của một thế hệ "tiên phong trong kỷ nguyên mới" - dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và sẵn sàng cống hiến để mỗi bước tiến của bản thân đều góp phần vào sự phát triển của đất nước.