Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Từ ngoài nắng vào phòng máy lạnh: Có nên vào ngay hay chờ vài phút?

Nguyễn Vy
02/05/2026 13:56 GMT+7

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng máy lạnh trong sinh hoạt hằng ngày tăng cao. Sau khi di chuyển ngoài trời oi bức, cơ thể thường mệt mỏi, mất nước và có xu hướng tìm ngay không gian mát để hạ nhiệt.


Tuy nhiên, sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh giữa môi trường bên ngoài và phòng kín có thể gây khó chịu rõ rệt. Một số người có thể gặp tình trạng choáng nhẹ, khô cổ họng hoặc nghẹt mũi ngay sau khi bước vào phòng lạnh, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Thay đổi nhiệt độ đột ngột gây áp lực cho cơ thể

Ông Basavaraj S Kumbar, bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Aster Whitefield (Ấn Độ), cho biết việc chuyển từ môi trường nóng sang phòng lạnh khiến hệ điều hòa thân nhiệt bị “quá tải”. Làm lạnh quá nhanh có thể gây đau đầu, nghẹt mũi và kích ứng cổ họng, thậm chí làm nặng thêm tình trạng hen suyễn hoặc viêm xoang.

Ông cũng nhấn mạnh cơ thể cần thời gian để thích nghi. Những thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể tạo áp lực lên hệ tim mạch và hô hấp.

Từ ngoài nắng vào phòng máy lạnh: Có nên vào ngay hay chờ vài phút? - Ảnh 1.

Các chuyên gia khuyến nghị nên đứng ở nơi râm mát hoặc khu vực mát trong vài phút trước khi vào phòng máy lạnh

Khoảng đệm vài phút giúp cơ thể thích nghi tốt hơn

Các chuyên gia khuyến nghị nên đứng ở nơi râm mát hoặc khu vực mát trong vài phút trước khi vào phòng máy lạnh. Cách này giúp cơ thể giảm dần tiết mồ hôi, hạn chế co mạch đột ngột và giảm nguy cơ đau đầu, khó chịu.

Theo bác sĩ Kumbar, việc chuyển nhiệt độ từ từ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn và hạn chế nguy cơ “sốc nhiệt”.

Ngoài ra, uống đủ nước cũng rất quan trọng. Nắng nóng dễ gây mất nước, làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể khi chuyển sang môi trường lạnh.

Không khí khô từ máy lạnh có thể gây kích ứng hô hấp

Bà Nilesh Sonawane, bác sĩ hô hấp tại Phòng khám Apollo (Ấn Độ), cho biết việc sử dụng máy lạnh trong thời gian dài có thể gây đau họng và ho khan. Nguyên nhân chủ yếu là do không khí khô, không phải nhiễm trùng.

Máy lạnh làm giảm độ ẩm trong phòng, khiến niêm mạc đường hô hấp bị khô. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng cho biết môi trường có độ ẩm thấp dễ gây kích ứng đường hô hấp.

Sử dụng máy lạnh đúng cách để bảo vệ sức khỏe

Nhiệt độ quá thấp có thể làm tăng nguy cơ khô và kích ứng. Mức phù hợp nên duy trì trong khoảng 24 - 26°C. Tránh để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể, đặc biệt với người mắc hen suyễn.

Bên cạnh đó, bộ lọc máy lạnh nếu không được vệ sinh định kỳ có thể tích tụ bụi và vi khuẩn, làm giảm chất lượng không khí trong phòng. Việc làm sạch thường xuyên sẽ giúp hạn chế các nguy cơ này và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Nắng nóng: Ngủ máy lạnh sao cho khỏe và tiết kiệm điện?

Trong những ngày nắng nóng, máy lạnh giúp bạn ngủ ngon hơn, nhưng nếu dùng không đúng cách có thể ảnh hưởng sức khỏe và tốn điện. Vậy làm sao để vừa mát, vừa khỏe, lại tiết kiệm điện?

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận