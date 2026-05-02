Từ ngoài nắng vào phòng máy lạnh: Có nên vào ngay hay chờ vài phút?





Tuy nhiên, sự thay đổi nhiệt độ quá nhanh giữa môi trường bên ngoài và phòng kín có thể gây khó chịu rõ rệt. Một số người có thể gặp tình trạng choáng nhẹ, khô cổ họng hoặc nghẹt mũi ngay sau khi bước vào phòng lạnh, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Thay đổi nhiệt độ đột ngột gây áp lực cho cơ thể

Ông Basavaraj S Kumbar, bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Aster Whitefield (Ấn Độ), cho biết việc chuyển từ môi trường nóng sang phòng lạnh khiến hệ điều hòa thân nhiệt bị “quá tải”. Làm lạnh quá nhanh có thể gây đau đầu, nghẹt mũi và kích ứng cổ họng, thậm chí làm nặng thêm tình trạng hen suyễn hoặc viêm xoang.

Ông cũng nhấn mạnh cơ thể cần thời gian để thích nghi. Những thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể tạo áp lực lên hệ tim mạch và hô hấp.

Các chuyên gia khuyến nghị nên đứng ở nơi râm mát hoặc khu vực mát trong vài phút trước khi vào phòng máy lạnh Ảnh minh họa: P.H tạo từ GM

Khoảng đệm vài phút giúp cơ thể thích nghi tốt hơn

Các chuyên gia khuyến nghị nên đứng ở nơi râm mát hoặc khu vực mát trong vài phút trước khi vào phòng máy lạnh. Cách này giúp cơ thể giảm dần tiết mồ hôi, hạn chế co mạch đột ngột và giảm nguy cơ đau đầu, khó chịu.

Theo bác sĩ Kumbar, việc chuyển nhiệt độ từ từ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn và hạn chế nguy cơ “sốc nhiệt”.

Ngoài ra, uống đủ nước cũng rất quan trọng. Nắng nóng dễ gây mất nước, làm giảm khả năng thích nghi của cơ thể khi chuyển sang môi trường lạnh.

Không khí khô từ máy lạnh có thể gây kích ứng hô hấp

Bà Nilesh Sonawane, bác sĩ hô hấp tại Phòng khám Apollo (Ấn Độ), cho biết việc sử dụng máy lạnh trong thời gian dài có thể gây đau họng và ho khan. Nguyên nhân chủ yếu là do không khí khô, không phải nhiễm trùng.

Máy lạnh làm giảm độ ẩm trong phòng, khiến niêm mạc đường hô hấp bị khô. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng cho biết môi trường có độ ẩm thấp dễ gây kích ứng đường hô hấp.

Sử dụng máy lạnh đúng cách để bảo vệ sức khỏe

Nhiệt độ quá thấp có thể làm tăng nguy cơ khô và kích ứng. Mức phù hợp nên duy trì trong khoảng 24 - 26°C. Tránh để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể, đặc biệt với người mắc hen suyễn.

Bên cạnh đó, bộ lọc máy lạnh nếu không được vệ sinh định kỳ có thể tích tụ bụi và vi khuẩn, làm giảm chất lượng không khí trong phòng. Việc làm sạch thường xuyên sẽ giúp hạn chế các nguy cơ này và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.