Trong khuôn khổ chương trình tại TP.HCM (ngày 28.11), buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, nhà tài trợ, sinh viên và cựu sinh viên.

Lễ trao học bổng tại TP.HCM dịp này chào đón 42 tân sinh viên và chúc mừng 11 sinh viên tốt nghiệp. Nếu những tân sinh viên mang theo hoài bão, ước mơ và khát vọng chinh phục tri thức thì các sinh viên tốt nghiệp chính là những minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó, sự kiên trì và trưởng thành qua những năm tháng được Quỹ đồng hành.

Ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ trao học bổng cho sinh viên ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tiếp tục trao cơ hội học tập cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Năm 2026, quỹ học bổng này tiếp tục nhận được sự quan tâm của học sinh trên cả nước, với hơn 700 hồ sơ đăng ký học bổng. Qua quá trình phỏng vấn, xác minh hoàn cảnh và đánh giá toàn diện, Quỹ đã phê duyệt trao học bổng cho 130 tân sinh viên có thành tích học tập tốt và hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Bên cạnh việc trao học bổng cho các sinh viên mới, Quỹ tiếp tục duy trì hơn 300 suất học bổng dành cho sinh viên đang theo học, với tổng kinh phí tài trợ trong năm hơn 8 tỉ đồng. Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn là nguồn động viên, giúp các em vững tin theo đuổi con đường học tập, từng bước hiện thực hóa ước mơ và xây dựng tương lai.

Ông Nguyễn Thế Hưng, Giám đốc Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trao học bổng cho sinh viên ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Đại diện nhà tài trợ trao học bổng cho sinh viên ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Năm 2026 cũng đánh dấu những thành quả ý nghĩa trong hành trình đồng hành cùng sinh viên của Quỹ khi gần 45 sinh viên đã tốt nghiệp. Phần lớn các sinh viên đã tìm được việc làm ổn định, từng bước khẳng định năng lực chuyên môn và xây dựng cuộc sống độc lập.

Đại diện sinh viên phát biểu tại lễ nhận học bổng ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Được thành lập ngày 21.5.2007, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin mang khát vọng đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình vượt khó vươn lên, chắp cánh ước mơ và lan tỏa giá trị nhân văn. Quỹ hoạt động dưới sự quản lý của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị trong ngành như PVcomBank, PVOIL, PTSC, với sự chung tay đóng góp của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài nước.

Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin chúc mình các sinh viên từng nhận học bổng tốt nghiệp đại học

ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Với mục tiêu tìm kiếm, trao học bổng cho những học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền đất nước, đồng thời hướng nghiệp và tiếp sức trên con đường lập nghiệp, Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận. Tháng 1.2011, Quỹ được Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập chính thức và công nhận Điều lệ hoạt động của một Quỹ xã hội hóa.

Sau gần 20 năm hoạt động, Quỹ đã hỗ trợ hơn 1.700 sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn để bước vào giảng đường đại học. Hơn 1.400 sinh viên đã tốt nghiệp, trở thành kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, giáo viên, cử nhân kinh tế, tài chính, ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác; nhiều người đã có việc làm ổn định, từng bước xây dựng sự nghiệp và cuộc sống.