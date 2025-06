Từ 'PSG Việt Nam' đến vực thẳm nguy cơ rớt hạng V-League: Vì đâu nên nỗi, Bình Định ơi?

Đầu mùa giải 2021, CLB Bình Định từng khiến làng bóng đá Việt Nam choáng ngợp khi được "hứa" rót tới 300 tỉ đồng trong 3 mùa giải (100 tỉ mỗi mùa), mang về hàng loạt ngôi sao và nuôi tham vọng xưng vương V-League. Lúc đó, CLB Bình Định gọi với cái tên "PSG phiên bản Việt", là biểu tượng của một thế lực mới trỗi dậy từ đất võ. Nhưng giờ đây, đội bóng từng kiêu hãnh ấy lại đang rất chới với ở nhóm cuối bảng, đối mặt với nguy cơ xuống hạng - một thực tại phũ phàng.

CLB Bình Định thua đau đớn

Trận thua 1-5 trước CLB Công an Hà Nội hôm 3.6 ngay trên sân Quy Nhơn không chỉ là một thất bại nặng nề về mặt tỉ số. Đó là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của thầy trò HLV Trần Minh Chiến trong nỗ lực đua trụ hạng. Đặc biệt hơn, những người gieo rắc nỗi buồn cho người hâm mộ CLB Bình Định lại chính là hai cựu cầu thủ từng khoác áo đội bóng đất võ trong những ngày họ mới đặt chân đến Việt Nam: Leo Artur và Alan Grafite.

Highlight CLB Bình Định 1-5 CLB CAHN: Đội khách 'dội mưa bàn thắng' | Vòng 25 V-League 2024-2025

Từ trái qua: Cả Alan và Artur (cùng lập cú đúp) đều là người cũ của CLB Bình Định ở mùa trước ẢNH: CLB CAHN

Cả hai đều từng được kỳ vọng là nhân tố giúp CLB Bình Định bay cao trong quá khứ. Giờ đây, họ lại cùng nhau tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, nhưng... là ghi bàn cho đội bóng ngành công an. Những pha lập công của Artur và Alan đã góp phần đẩy đội bóng cũ của họ lún sâu trong cuộc chiến trụ hạng. Artur và Alan ghi bàn, và không ăn mừng khi chạy về góc sân, nhưng khoảnh khắc đó không khác gì "xát muối vào nỗi đau" của đội chủ sân Quy Nhơn.

Vẫn còn 2 trận để nuôi hy vọng trụ hạng V-League

CLB Bình Định từng đón hàng loạt tên tuổi quốc nội và những ngoại binh chất lượng về sân Quy Nhơn, trong đó có Artur, Alan và thậm chí là Nguyễn Xuân Son (khi đó là Rafaelson). Đội bóng đất võ cũng đã để lại dấu ấn với huy chương đồng ở mùa giải V-League 2022, trước khi cán đích ở vị trí á quân mùa giải V-League 2023 - 2024. Nhưng cũng kể kể từ đó, CLB Bình Định đã trở về mặt đất. Hàng loạt ngôi sao, cầu thủ trụ cột lần lượt ra đi, khi đội bóng đất võ không đủ tiềm lực tài chính để giữ chân.

CLB Bình Định (trái) đang nằm ở tình thế nguy hiểm, nhưng vẫn còn hy vọng cứu vãn ẢNH: VPF

Hệ quả là ở mùa giải 2024 - 2025, CLB Bình Định bước vào cuộc chơi với đội hình chắp vá. Đó là nguyên nhân chính đẩy đội bóng đất võ vào tình cảnh như hiện tại. Lúc này, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến nay phải giành giật từng điểm số một, để hy vọng trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam. CLB Bình Định hiện đứng thứ 13/14 sau 24 vòng, bằng điểm với đội cuối bảng Đà Nẵng (cùng 21 điểm) nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-18 so với -19). Sau trận thua 1-5 khi gặp CLB Công an Hà Nội, đội bóng đất võ đã không còn lợi thế nào so với các đội ở nhóm cuối bảng.

V-League có 1,5 suất rớt hạng: đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, đội áp chót phải đá play-off với á quân giải hạng nhất. CLB Bình Định thuộc nhóm báo động đỏ. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn đối với đội bóng đất võ, khi V-League 2024 - 2025 còn 2 vòng phía trước. Đội chủ sân Quy Nhơn sẽ lần lượt chạm trán CLB TP.HCM (vòng 25) và CLB Hà Nội (vòng 26). Hơn bao giờ hết, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến cần thể hiện sự quyết tâm, tinh thần thi đấu quả cảm và… may mắn để vượt qua tình cảnh khó khăn.