'Tủ sách cộng đồng' về với khu nhà trọ, lan tỏa văn hóa đọc

Chiều 21.6, tại khu nhà trọ ông Trần Đình Cường (KP Thạnh Bình, P.Thuận An), Thư viện Bình Dương (Sở VH - TT TP.HCM) phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi cùng các chủ khu nhà trọ tổ chức chương trình trao tặng “Tủ sách cộng đồng”, tạo không gian đọc sách bổ ích và trao quà cho con em người lao động tại địa phương.

"Tủ sách cộng đồng" về với các độc giả thiếu nhi tại Bình Dương (cũ) nhân dịp Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI – năm 2026 Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Văn Huệ, Giám đốc Thư viện Bình Dương, chương trình “Tủ sách cộng đồng” là hoạt động trong khuôn khổ chương trình chung tay xây dựng tủ sách cho người lao động do Thư viện Bình Dương phát động. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương nhân rộng mô hình này tại nhiều khu dân cư, khu nhà trọ, khu nhà ở công nhân trên địa bàn.

Ban tổ chức cũng mong muốn các đơn vị, chủ khu nhà trọ tiếp nhận tủ sách sẽ tiếp tục quan tâm quản lý, bảo quản và phát huy hiệu quả, để đây trở thành những không gian văn hóa thân thiện, nơi kết nối cộng đồng, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh và góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

"Tủ sách cộng đồng" từ trái tim đến với trái tim...

Trước đó, Thư viện Bình Dương đã trao tặng 2 “Tủ sách cộng đồng” tại Khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi (P.Bình Dương) và khu nhà trọ ông Nguyễn Văn Vương (ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên). Bên cạnh việc trao tặng sách, chương trình còn tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, trò chơi dành cho thiếu nhi, tạo không khí vui tươi, gắn kết các hộ dân, người lao động đang sinh sống tại đây.

Chủ khu nhà trọ Nguyễn Văn Vương chia sẻ, tủ sách là món quà ý nghĩa không chỉ dành cho người lao động mà còn mang đến không gian đọc sách, vui chơi bổ ích cho các em nhỏ. Gia đình sẽ cố gắng bảo quản, vận động bà con, công nhân và thiếu nhi cùng tham gia đọc sách, góp phần xây dựng môi trường sống văn hóa, lành mạnh.

Đại diện Thư viện Bình Dương, Đoàn P.Bình Dương, Ban quản lý Khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi và đơn vị đồng hành chụp ảnh lưu niệm với các em thiếu nhi Ảnh: BTC

Các em thiếu nhi nhận quà từ đơn vị đồng hành VUS Ảnh: BTC

Hiện chương trình trao tặng “Tủ sách cộng đồng” đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa. Những cuốn sách “từ trái tim đến với trái tim” không chỉ là sự sẻ chia tri thức, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành của cộng đồng trong việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, người lao động và con em tại các khu nhà ở, khu nhà trọ.

Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI – năm 2026 (diễn ra từ 26.6 - 2.7) sẽ có nhiều hoạt động phong phú tại Bình Dương (cũ), với các không gian chuyên đề như: không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”; không gian sách thiếu nhi và gia đình “Ngôi nhà tri thức”; không gian trải nghiệm STEM, khoa học và phát triển bền vững; workshop sáng tạo gắn với làng nghề truyền thống; cùng các hoạt động trò chơi dân gian, nghệ thuật thiếu nhi, triển lãm tranh và chương trình tương tác nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, phát triển kỹ năng cho trẻ em.

Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI – năm 2026 tại Bình Dương sẽ có buổi giao lưu với Đại sứ văn hóa đọc Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI – năm 2026 tại Bình Dương (cũ) còn tổ chức nhiều hoạt động khuyến đọc với hơn 1.000 bản sách và 500 ấn phẩm báo thiếu nhi theo các chủ đề. Trong đó, chương trình “Em yêu thư viện” và “Mỗi trang sách - một mầm xanh” hướng đến việc hình thành thói quen đọc sách, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thiếu nhi.

Bên cạnh đó, ban tổ chức thực hiện nhiều buổi giao lưu với các tác giả, diễn giả như Nguyễn Hòa Kim Thái, Hoàng Thủy Nguyên, Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Giám đốc Chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại TP.HCM, tác giả Thiên An, họa sĩ Nguyễn Văn Quý và Đại sứ văn hóa đọc Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM. Các buổi giao lưu xoay quanh nhiều chủ đề: cùng sách bước xa hơn trên con đường học tập, khám phá thế giới cổ tích Việt Nam dưới góc nhìn mới, vai trò của văn hóa đọc đối với thanh thiếu niên và khám phá tranh làng nghề cùng họa sĩ.