Từ sau Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực, karaoke mùa tết có còn như trước?

Âm thanh karaoke đã nhỏ lại

Chiều cuối tuần, con đường bê tông dẫn vào thôn An Hội (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi; trước là xã Bình Thanh, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vắng tiếng loa kéo từng một thời "làm mưa làm gió". Trước đây, cứ vào mùa cưới, dịp tết, mùa giỗ chạp hay đơn giản là tối thứ bảy rảnh rỗi, tiếng karaoke lại vang khắp xóm, khi thì bolero da diết, khi lại nhạc remix dồn dập.

Nhưng giờ đây, âm thanh ấy đã nhỏ lại. Không phải biến mất hoàn toàn, nhưng đủ để người ta nhận ra một thay đổi rõ rệt.

Hát karaoke mỗi dịp tết từng là "đặc sản" ở nhiều vùng quê ẢNH: THANH NAM

Bùi Tự Lập (29 tuổi, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) nói: "Trước kia thì hát thoải mái lắm. Có nhà mở từ 6 giờ chiều tới 10 giờ đêm, loa kéo công suất lớn. Nhiều khi mình coi ti vi cũng phải tăng âm lượng. Thế nhưng từ sau khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, trong đó có quy định liên quan đến tiếng ồn, được triển khai tuyên truyền tại địa phương, người dân tự giác hẳn".

Lập nói thêm: "Nghe nói phạt mấy triệu, rồi có thể tịch thu loa nếu tái phạm, ai cũng dè chừng. Không ai muốn vì mấy bài hát mà mất tiền oan".

Chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi; trước là xã Bình Chương, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cũng thừa nhận: "Nhà tôi trước hay mượn loa kéo của người quen để hát dịp sinh nhật con. Nhưng giờ thì cân nhắc lắm. Nếu có hát thì mở nhỏ thôi, tầm 8 – 9 giờ là dừng".

Chị Hương kể, hồi năm 2023, nơi chị ở từng xảy ra mâu thuẫn vì tiếng karaoke. Hai gia đình lời qua tiếng lại, suýt xảy ra xô xát. "Lúc đó chưa có quy định siết chặt như bây giờ nên chỉ nhắc nhở qua loa. Giờ thì ai cũng biết có luật, nên không dám làm quá", chị Hương cho hay.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ ở xã Đông Sơn, Quảng Ngãi; trước là xã Bình Thanh, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết anh cảm nhận rõ sự thay đổi. "Trước đây, đi làm về mệt, tối muốn ngủ sớm mà xóm hát thì cũng chịu. Nói ra thì mất lòng, mà không nói thì ức chế", anh Tuấn kể. "Giờ thì yên hơn nhiều. Có hát nhưng vừa phải", anh Tuấn nói thêm.

Theo anh Tuấn, điều đáng mừng là người dân không đợi đến khi bị xử phạt mới thay đổi. "Họ nghe phổ biến quy định trên loa truyền thanh xã, rồi đọc trên mạng, thế là tự điều chỉnh", anh Tuấn cho biết.

Người trẻ có ý thức hơn khi hát karaoke từ khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực ẢNH: THANH NAM

Buổi tối tại một thôn ven Quốc lộ 1A, xã Bình Sơn (trước là xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), không khí khá yên tĩnh. Một nhóm thanh niên tụ tập trước sân nhà bạn, mở nhạc nhưng âm lượng vừa đủ nghe.

"Giờ tụi em chỉ hát trong nhà, đóng cửa lại, mở nhỏ thôi. Với lại, nếu muốn hát lớn thì ra quán karaoke cho đàng hoàng", Nguyễn Văn Phục (26 tuổi, ngụ ở xã Bình Sơn; trước là xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ.

Phục nói thêm: "Thật ra không ai muốn bị phạt. Mấy triệu đồng là cả tháng lương rồi. Thôi thì vui vừa phải cho an toàn".

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Đông Sơn cho biết, từ khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực, xã đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp thôn. "Chúng tôi nhấn mạnh mức xử phạt và khuyến khích người dân chấp hành. Đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp nào bị xử phạt vì hát karaoke gây tiếng ồn quá mức", vị này nói.

Cũng theo vị này: "Điều đáng mừng là ý thức người dân được nâng cao. Không phải vì bị xử phạt mà vì họ hiểu quyền lợi của cộng đồng. Hàng xóm sống gần nhau lâu dài, không ai muốn mất hòa khí".

Đại diện UBND xã Bình Sơn cũng cho biết địa phương chưa xử phạt trường hợp nào liên quan đến karaoke gây ồn ào kể từ khi nghị định mới được áp dụng.

"Chủ yếu là nhắc nhở, tuyên truyền. Người dân hợp tác tốt. Có trường hợp chuẩn bị mở loa lớn, hàng xóm góp ý là họ giảm ngay", vị này nói thêm.

Có sự chuyển biến về nhận thức liên quan câu chuyện hát karaoke của người trẻ ẢNH: THANH NAM

Từ "vui hết mình" đến "vui có chừng mực"

Ở nhiều vùng quê, karaoke từng là món giải trí quen thuộc. Một chiếc loa kéo, vài chiếc micro đủ để biến sân nhà thành "sân khấu". Anh Huỳnh Phan Vũ (37 tuổi, ngụ ở xã Đông Sơn; trước là xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhớ lại: "Hồi trước, dịp tết mà không có karaoke thì buồn lắm. Người ta coi đó là không khí tết".

Nhưng anh Vũ cũng thừa nhận: "Có lúc hơi quá. Nhất là mấy bài remix mở lớn, trẻ con khó ngủ, người già đau đầu".

Theo anh Vũ, sự thay đổi hiện nay là tích cực. "Hát thì vẫn hát, nhưng biết dừng đúng giờ. Tôi thấy vậy là văn minh", anh Vũ nói.

Nhiều người trẻ tại các xã Đông Sơn, Bình Chương, Bình Sơn cũng nhìn nhận quy định mới không phải để "cấm vui", mà để điều chỉnh cách vui.

"Ở quê, nhà sát nhà, tường mỏng. Mình mở lớn là cả xóm nghe. Giờ có luật rõ ràng, ai cũng tự ý thức hơn", chị Lê Thị Mỹ (29 tuổi, ngụ ở xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi; trước là xã Bình Chương, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nói.

Một cán bộ thôn tại xã Đông Sơn kể, trước đây từng có tình trạng "đố nhau" mở loa to hơn khi hai nhà cùng tổ chức tiệc.

"Có khi một nhà hát, nhà kia mở nhạc lớn hơn để át tiếng. Cuối cùng cả xóm chịu trận", người này nhớ lại và cho biết: "Hiện nay, tình trạng đó gần như không còn. Người dân hiểu rằng nếu bị phản ánh, lực lượng chức năng có thể kiểm tra. Nên họ tự điều chỉnh ngay từ đầu".

Vị này nhấn mạnh, điều quan trọng là sự chuyển biến về nhận thức. "Chúng tôi không mong phạt ai. Mục tiêu là giữ bình yên cho xóm làng", ông nói.