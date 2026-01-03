Từ sốt giá đến cày bỏ làm phân xanh: Nghịch lý rau Lâm Đồng chỉ trong một tháng

Ngày 3.1.2026, nhiều loại rau Lâm Đồng tiếp tục rơi vào cảnh dư thừa, giá lao dốc mạnh, thậm chí không tiêu thụ được, buộc nông dân phải cày bỏ làm phân xanh.

Nông dân xã Ka Đô cày bỏ vườn rau xà lách vì không tiêu thụ được ẢNH: CTV

Sau đợt mưa lũ nghiêm trọng kéo dài từ ngày 18 - 21.11.2025, hàng loạt vùng sản xuất rau chủ lực của tỉnh Lâm Đồng như các xã: D'Ran, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Quảng Lập, Đơn Dương… bị thiệt hại nặng. Diện tích rau bị ngập úng, cuốn trôi khiến nguồn cung cho thị trường TP.HCM và các tỉnh phía nam bị "gãy" cục bộ.

Trong bối cảnh đó, giá rau Đà Lạt tăng đột biến. Ông Nguyễn Duy Tình, ngụ tổ dân phố Thánh Mẫu, phường Lang Biang - Đà Lạt, cho biết cuối tháng 11, đầu tháng 12.2025, xà lách lô lô được thu mua tại vườn với giá 80.000 - 90.000 đồng/kg, bó xôi 60.000 đồng/kg, tần ô 35.000 - 40.000 đồng/kg. Đây được xem là mức giá cao kỷ lục nhiều năm qua.

Nông dân phường Lang Biang - Đà Lạt cày bỏ vườn xà lách lô lô vì giá rớt xuống 3.000 đồng/kg, trước đây 1 tháng giá 80.000 đồng/kg ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Trương Quang Kiên, Phó chủ tịch UBND xã D'Ran, giá rau tăng mạnh đã tạo động lực để nông dân khẩn trương khôi phục sản xuất. Ưu tiên được dồn cho các loại rau ngắn ngày như xà lách, xà lách lô lô, tần ô, bó xôi - những loại có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ từ 23 - 25 ngày đã cho thu hoạch. Chỉ sau hơn 3 tuần, nguồn rau đồng loạt quay trở lại thị trường với sản lượng lớn, trong khi sức tiêu thụ không tăng tương ứng.

Hệ quả là thị trường rau Lâm Đồng nhanh chóng đảo chiều. Đầu tháng 1.2026, giá xà lách lô lô, tần ô tại nhiều vùng sản xuất chỉ còn 3.000 - 5.000 đồng/kg, bó xôi khoảng 6.000 đồng/kg nhưng vẫn khó bán. Giá cà chua từ 45.000 - 50.000 đồng/kg giảm xuống 25.000 - 30.000 đồng/kg. Riêng bắp sú vẫn giữ giá trên 20.000 đồng/kg, cải thảo trên 10.000 đồng/kg.

Nhiều vườn rau đến kỳ thu hoạch không có thương lái mua, nông dân buộc phải cày bỏ hoặc cho gia súc ăn để tránh phát sinh thêm chi phí.

Vườn xà lách lô lô xanh mướt ở phường Lang Biang - Đà Lạt đến kỳ thu hoạch nhưng chưa có người mua ẢNH: LÂM VIÊN

Theo chính quyền địa phương, tình trạng dư thừa còn đến từ việc nguồn rau không chỉ phục hồi ở các vùng bị lũ mà còn được bổ sung từ Đà Lạt, Lạc Dương - những khu vực ít bị ảnh hưởng hơn, khiến cung vượt cầu rõ rệt.

Nghịch lý "thiếu hàng - sốt giá" rồi nhanh chóng chuyển sang "dư cung - ế thừa" cho thấy tính bấp bênh của thị trường rau Lâm Đồng, vốn phụ thuộc lớn vào thời tiết và phản ứng sản xuất mang tính ngắn hạn. Đây cũng là bài toán đặt ra về điều tiết sản xuất, liên kết tiêu thụ và dự báo thị trường, nhằm tránh những cú sốc giá gây thiệt hại trực tiếp cho người trồng rau.