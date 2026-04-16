Từ tháp chuông trăm tuổi đến vương cung thánh đường lớn nhất Việt Nam

T HÁP CHUÔNG IN DẤU LỊCH SỬ

Có những nhà thờ mang vẻ đẹp cổ kính, bình dị đến nỗi chỉ mới đặt những bước chân đầu tiên đã cảm nhận được sự thanh thản lan tỏa. Nhà thờ giáo xứ La Vang (Quảng Trị) chính là một nơi như thế, khi sự thiêng liêng hòa quyện cùng dòng chảy lịch sử của cộng đồng Công giáo.

Theo những tư liệu do linh mục Phaolô Trần Văn Quang, linh mục quản xứ La Vang kiêm linh mục quản nhiệm Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, cung cấp, sau sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra tại La Vang vào năm 1798, một ngôi nhà thờ lợp ngói được dựng lên vào năm 1886. Đến năm 1901, nhà thờ được khánh thành, cũng là thời điểm Đại hội La Vang lần đầu tiên được tổ chức với nghi thức rước kiệu Đức Mẹ.

Tháp chuông mang vẻ đẹp cổ kính, là điểm nhấn trong khuôn viên của Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang ẢNH: BÁ CƯỜNG

Từ năm 1924 - 1928, nhà thờ được xây dựng, nâng cấp quy mô lớn với 2 tầng mái ngói, tháp chuông 2 tầng. Đây cũng chính là những nền móng ban đầu của tháp chuông cổ hiện tại. Tuy nhiên, chiến tranh đã nhiều lần để lại dấu tích đau thương. Trong giai đoạn 1949 - 1954, nhà thờ bị bom đạn tàn phá nặng nề. Sau đó, một cuộc trùng tu được khởi sự để khôi phục công trình. Năm 1961, Tòa thánh Vatican chính thức nâng nhà thờ La Vang lên hàng Vương cung thánh đường. Đến năm 1972, giữa những ngày chiến sự khốc liệt tại Quảng Trị, bom đạn tiếp tục phá hủy phần lớn nhà thờ.

Sau tất cả, chỉ còn lại tháp chuông đứng vững - như một chứng tích của lịch sử và đức tin vẫn bền bỉ tồn tại qua thời gian.

N ƠI "TRỞ VỀ" CỦA NHỮNG TÍN ĐỒ

Ngày nay, tháp chuông nhà thờ cổ vẫn là điểm nhấn nổi bật trong quần thể giáo xứ La Vang. Phía sau nền nhà thờ cũ, công trình Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang đang được xây dựng. Khi hoàn thành, đây sẽ là thánh đường có quy mô lớn nhất của Giáo hội Công giáo VN.

Nhà thờ giáo xứ La Vang thời điểm còn nguyên vẹn ẢNH: GIÁO XỨ LA VANG

Phần còn sót lại của nhà thờ giáo xứ La Vang cũ, phía sau là Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang đang được xây dựng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Với lịch sử rước kiệu kéo dài hơn 125 năm, La Vang đã trở thành Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang của cả nước. Mỗi năm, vào tháng 8, hàng ngàn giáo dân cùng hàng trăm linh mục, tu sĩ về vùng đất linh thiêng này để tham dự Đại hội La Vang. Không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng của cộng đồng Công giáo, Đại hội La Vang còn trở thành một điểm nhấn văn hóa - tâm linh đặc biệt, góp phần làm phong phú thêm hành trình du lịch tâm linh tại Quảng Trị.

"Bên cạnh là một giáo xứ cho bà con giáo dân sinh hoạt đức tin, La Vang còn là trung tâm hành hương lớn của giáo dân toàn quốc khi ngoài những dịp tổ chức rước kiệu Đức Mẹ thì hằng ngày đều có các đoàn từ khắp nơi về ghé thăm cầu nguyện", linh mục Phaolô Trần Văn Quang chia sẻ.

Dù đang trong quá trình xây dựng, vương cung thánh đường vẫn toát lên sự uy nghiêm, đồ sộ và mang đậm nét văn hóa VN ẢNH: BÁ CƯỜNG

[Câu chuyện về sự tích Đức Mẹ Maria hiện ra tại La Vang được đặt bên cạnh linh đài ẢNH: BÁ CƯỜNG

Một thánh lễ được cử hành trong dịp diễn ra Đại hội La Vang được cử hành bởi nhiều linh mục, tu sĩ trước sảnh của vương cung thánh đường đang xây dựng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Giáo dân tập trung cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ La Vang ẢNH: BÁ CƯỜNG

Năm 2012, công trình Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang được khởi công xây dựng với sức chứa 5.000 chỗ ngồi, công trình được thiết kế theo phong cách mang đậm nét văn hóa VN.

Hiện thánh đường vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và nhận được sự chờ đợi của đông đảo tín hữu Công giáo. Sau hàng trăm năm trải qua chiến tranh, những lần bị tàn phá và sụp đổ, một thánh đường đồ sộ đang dần hình thành như biểu tượng của niềm tin, của sự hồi sinh và của nơi chốn để những người con Công giáo tìm về trong mỗi mùa hành hương. (còn tiếp)