Từ tin báo 'không dập được lửa', lộ đường dây sản xuất 1,2 triệu bình chữa cháy giả

Sáng 11.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ sản xuất 1,2 triệu bình chữa cháy giả. Vụ án bắt nguồn từ một tin báo về chiếc bình chữa cháy không thể dập lửa, qua đó hé lộ đường dây sản xuất hàng giả với quy mô đặc biệt lớn.



3 người bị truy tố tội "sản xuất, buôn bán hàng giả" gồm Đặng Quốc Hoàng (52 tuổi, trú tại TP.HCM), Phùng Hữu Lợi (43 tuổi, trú tại Hà Nội) và Dong Liang (quốc tịch Trung Quốc). 3 người bị truy tố tội "nhận hối lộ" gồm Phạm Đức Cảnh (47 tuổi, trú tại TP.HCM), Phạm Thị Hương (39 tuổi, trú tại TP.HCM) và Đặng Kim Tựu (42 tuổi, trú tại TP.HCM). 3 người còn lại bị truy tố tội "giả mạo trong công tác".

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.

Bị cáo Đặng Quốc Hoàng, một trong những người đứng sau đường dây sản xuất 1,2 triệu bình chữa cháy giả ẢNH: T.L

Nhập bột chữa cháy "dởm" từ Trung Quốc, mở nhà xưởng tại Việt Nam

Theo cáo trạng, giữa tháng 9.2025, một người dân tại Hà Nội đến công an trình báo về việc mua 180 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, với giá gần 64 triệu đồng, nhưng khi sử dụng thì không dập được lửa.

Số bình chữa cháy nêu trên được giao nộp cho công an. Kết quả giám định sau đó cho thấy các bình đều không tìm thấy thành phần chất chữa cháy như ghi trên bao bì. Từ mắt xích này, công an vào cuộc điều tra, phát hiện đằng sau là cả một đường dây sản xuất bình chữa cháy giả "cực khủng".

Năm 2016, Đặng Quốc Hoàng cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi) thành lập Công ty Vietlink, trụ sở tại phường Hòa Hưng, TP.HCM. Ban đầu, Công ty Vietlink nhập khẩu bình chữa cháy từ Trung Quốc, dán nhãn hiệu Dragon rồi bán ra thị trường. Về sau, công ty chuyển hướng sang liên kết với một doanh nghiệp tại Trung Quốc, nhập bột chữa cháy chất lượng thấp để sản xuất ngay tại Việt Nam.

Để việc sản xuất bình chữa cháy giả trót lọt, Ngân tìm đến Công ty Phương Nam, là đơn vị có chức năng kiểm định bình chữa cháy, do Phạm Thị Hương làm giám đốc nhưng người thực sự đứng sau điều hành là Phạm Đức Cảnh.

Ngân thỏa thuận với Cảnh về việc Công ty Vietlink sẽ thuê Công ty Phương Nam kiểm định, đồng thời "chi ngoài" cho Cảnh từ 8.000 - 10.000 đồng mỗi bình chữa cháy. Đổi lại, Cảnh sẽ chỉ đạo lấy mẫu, kiểm định không đúng quy định, hòng giúp các lô hàng kém chất lượng vẫn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán ra thị trường.

Tháng 12.2024, Hoàng cùng Ngân thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ nhà xưởng và hệ thống dây chuyền cho Công ty An Phú do Phùng Hữu Lợi làm giám đốc. Dù thay đổi pháp nhân, nhưng hoạt động sản xuất hàng giả vẫn được duy trì vận hành như cũ.

Với thủ đoạn nêu trên, cơ quan tiến hành tố tụng xác định Công ty Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường gần 1,05 triệu bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, bán được hơn 344 tỉ đồng. Còn Công ty An Phú sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hơn 226.500 bình, bán được gần 118 tỉ đồng.

Bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận tiền hối lộ từ tại ngân hàng, quán cà phê, cho đến nhà riêng

Và để "cảm ơn" việc kiểm định "khống" chất lượng bình chữa cháy giả, Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa hối lộ gần 15 tỉ đồng cho Phạm Đức Cảnh, đưa hơn 2,2 tỉ đồng cho Phạm Thị Hương, Hương chia lại cho Đặng Kim Tựu 160 triệu đồng.

Số tiền bị cáo Cảnh nhận được chia làm nhiều lần. Chẳng hạn cuối tháng 9.2023, Cảnh được 2 nhân viên thuộc Công ty Vietlink đưa cho gần 8,5 tỉ đồng ngay tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh quận 11 (cũ), TP.HCM.

Hay như đầu tháng 4.2024, Cảnh nhận hơn 1 tỉ đồng, khoảng 2 tuần sau nhận tiếp gần 1,5 tỉ đồng đều tại quán cà phê địa chỉ ở đường Trần Quốc Thảo (TP.HCM).

Cuối tháng 4.2025, bị cáo tiếp tục nhận hơn 1,4 tỉ đồng từ nhân viên Công ty Vietlink, ngay tại nhà riêng ở phường Tân Sơn Nhì (TP.HCM)…

Đến nay, tổng số tiền các bị cáo và gia đình đã nộp khắc phục là hơn 22 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Cảnh và gia đình nộp hơn 14,5 tỉ đồng. Bị cáo Hương có đơn xin tự nguyện giao nộp tiền trong tài khoản của Công ty Phương Nam hơn 8,1 tỉ đồng. Vợ bị cáo Lợi nộp hơn 1,1 tỉ đồng.

Riêng Nguyễn Thị Kim Ngân đã bị khởi tố về các tội "sản xuất, buôn bán hàng giả" và "đưa hối lộ". Tuy nhiên, do bị can đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án, tách hành vi của "bà trùm" này để tiếp tục điều tra, xử lý.