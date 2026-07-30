Tự tin dùng công nghệ, Gen Z vẫn bỏ quên bảo mật thiết bị cá nhân

Theo TechRadar, thế hệ lớn lên cùng internet và các thiết bị số (Gen Z) thường được xem là nhóm người dùng am hiểu công nghệ nhất. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của Kaspersky cho thấy sự tự tin này không đồng nghĩa với việc duy trì các thói quen bảo mật tốt. Trái lại, Gen Z là nhóm ít sử dụng phần mềm diệt virus và ít thực hiện các biện pháp bảo vệ thiết bị cá nhân hơn so với các thế hệ lớn tuổi.

Nghiên cứu được Kaspersky thực hiện với 7.200 người tại 18 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhằm đánh giá thói quen sử dụng internet và nhận thức về an ninh mạng của các nhóm tuổi. Kết quả cho thấy 57% người thuộc Gen Z dành nhiều thời gian trực tuyến hơn ngoại tuyến, tỷ lệ cao nhất trong các thế hệ được khảo sát. Điện thoại thông minh cũng là thiết bị truy cập internet chính của 67% người thuộc nhóm này.

Dù dành nhiều thời gian trực tuyến, Gen Z được ghi nhận là nhóm ít sử dụng phần mềm bảo mật trên thiết bị cá nhân ẢNH: TẠO BỞI AI

Dù thường xuyên tiếp xúc với công nghệ, 59% Gen Z cho biết họ tự tin khi hoạt động trên môi trường số. Tuy nhiên, chỉ 28% đánh giá kỹ năng số của mình ở mức nâng cao. Theo Kaspersky, điều này phản ánh khoảng cách giữa cảm nhận của người dùng và năng lực thực tế trong việc nhận diện, phòng tránh các mối đe dọa trên mạng.

Khoảng cách này thể hiện rõ qua các thói quen bảo mật. Chỉ 27% Gen Z cài đặt phần mềm diệt virus trên thiết bị di động, thấp hơn các nhóm tuổi khác trong khảo sát. Họ cũng ít có thói quen thay đổi mật khẩu định kỳ hoặc áp dụng những biện pháp bảo vệ tài khoản cơ bản, dù đây là những cách đơn giản để giảm nguy cơ bị tấn công.

Hệ quả là hơn một nửa số người thuộc Gen Z được khảo sát, tương đương 52%, cho biết từng trở thành nạn nhân của các sự cố an ninh mạng. Trong đó, 17% từng bị chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, còn 12% mất quyền truy cập tài khoản trò chơi trực tuyến.

Khảo sát cũng chỉ ra điện thoại thông minh đang lưu trữ nhiều dữ liệu quan trọng của Gen Z, từ hình ảnh, tài liệu cá nhân đến thông tin đăng nhập các dịch vụ trực tuyến. Có 38% người tham gia đánh giá ảnh và tài liệu cá nhân là dữ liệu có giá trị nhất, trong khi 30% coi mật khẩu và thông tin đăng nhập là tài sản cần được bảo vệ.

Việc sử dụng phần mềm bảo mật, cập nhật hệ điều hành và ứng dụng thường xuyên, kết hợp với các biện pháp như mật khẩu mạnh hoặc xác thực đa yếu tố, vẫn là những bước cơ bản giúp giảm nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu và tài khoản. Khi điện thoại trở thành nơi lưu trữ ngày càng nhiều thông tin cá nhân, các chuyên gia cho rằng thói quen bảo mật cần được hình thành song song với khả năng sử dụng công nghệ, thay vì chỉ dựa vào sự tự tin của người dùng.