Những thói quen dùng điện thoại của Gen Z khiến người lớn khó hiểu

Mặc dù smartphone đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không phải ai cũng có mối quan hệ giống nhau với thiết bị này. Đặc biệt, tuổi tác là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cách người dùng tương tác với điện thoại.

Các nghiên cứu cho thấy, những người thuộc thế hệ Z (Gen Z, sinh từ năm 1997 đến 2012), vốn lớn lên cùng smartphone, có cách sử dụng điện thoại khác biệt so với thế hệ Millennials (Gen Y, sinh từ năm 1981 đến 1996), khiến những người lớn tuổi cảm thấy khó hiểu.

Cách sử dụng điện thoại của Gen Z có nhiều điều khá bất ngờ đối với những người lớn tuổi ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Tuy bị gán mác là thế hệ nghiện công nghệ, nhưng nhiều thành viên của Gen Z lại có xu hướng hạn chế việc sử dụng điện thoại để bảo vệ sức khỏe tinh thần. Chẳng hạn, nhiều người trong thế hệ này thường để điện thoại ở chế độ "Không làm phiền" cả ngày, cho phép họ quyết định khi nào cần kết nối và khi nào cần không gian riêng tư.

Sự khác biệt trong cách sử dụng điện thoại giữa các thế hệ cũng thể hiện rõ qua thái độ đối với việc nói chuyện qua loa ngoài ở nơi công cộng. Theo khảo sát, 87% thế hệ Baby Boomer (Gen X, sinh từ năm 1946 đến 1964) cho rằng hành vi này là bất lịch sự, trong khi 41% Gen Z cho rằng điều đó là chấp nhận được. Điều đó cho thấy sự thoải mái hơn của Gen Z khi sử dụng công nghệ trong không gian công cộng.

Thích hoài cổ, nhưng tránh nói chuyện qua điện thoại

Ngoài ra, Gen Z cũng có xu hướng tránh nói chuyện qua điện thoại, thay vào đó, họ thích gửi ghi âm giọng nói. Phương pháp này không chỉ giúp họ giao tiếp hiệu quả mà còn thể hiện được cảm xúc tốt hơn so với việc nhắn tin.

Chụp ảnh film: Khi Gen Z đua nhau chọn "sống chậm" giữa thế giới số

Đáng chú ý, một xu hướng đang nổi lên trong Gen Z là sự trở lại với điện thoại nắp gập hoặc các thiết bị tối giản. Đây là hành động phản ánh nhận thức của họ về việc cần giảm thiểu sự kết nối liên tục và tìm kiếm một mối quan hệ lành mạnh hơn với công nghệ.

Tóm lại, mặc dù có những khác biệt rõ rệt trong cách sử dụng điện thoại giữa các thế hệ, điều đó không có nghĩa là Gen Z không biết cách sử dụng công nghệ một cách thông minh và có trách nhiệm. Họ đang tìm kiếm những cách thức mới để tương tác với thế giới xung quanh, đồng thời bảo vệ sức khỏe tinh thần của bản thân.