Từ TP.HCM, Đà Lạt ra Hà Nội, xếp hàng trước hơn 1 ngày xem diễu binh A80

12 giờ trưa 1.9, dù thời tiết khá nắng nóng và còn hơn 18 tiếng nữa mới bắt đầu buổi diễu binh A80, nhưng các vỉa hè quanh giao lộ Thanh Niên - Quán Thánh - Thụy Khuê đã ken kín người dân. Người trải bạt, người xếp ghế, người che ô, người thì tận dụng bóng mát của cây… để giữ cho mình một chỗ ngồi "đẹp" nhất.

Lượng người đổ về khu vực đường Thanh Niên, Thụy Khuê rất đông, khiến giao thông ùn ứ ẢNH: TUYẾN PHAN

Mong gặp lại chiến sĩ từng chụp ảnh ở A50

Nổi bật giữa đám đông, bà Trần Thị Bình (trú tại Bắc Ninh) và bà Nguyễn Minh (cùng 70 tuổi, trú tại Lâm Đồng) chuẩn bị cho mình bộ áo dài, nón màu đỏ sao vàng, để chờ các khối quân diễu binh A80.

Hai chị em bà Bình và bà Minh có mặt từ sớm để giữ chỗ xem diễu binh A80 ẢNH: TUYẾN PHAN

Bà Bình và bà Minh mong gặp lại chiến sĩ từng chụp ảnh giao lưu với mình tại A50 ẢNH: NVCC

Hai chị em, một người bay từ Đà Lạt, một người đi xe khách từ Bắc Ninh, hẹn nhau ở thủ đô. 6 giờ sáng, họ có mặt ở đường Thanh Niên, chọn cho mình chỗ ngồi ngay đầu giao lộ, nơi có thể vừa ngắm dàn khí tài, vừa quan sát được các khối quân di chuyển vào quảng trường Ba Đình.

Cả bà Bình và bà Minh đều từng đi xem diễu binh A50 tại TP.HCM. Nay, họ tiếp tục cùng nhau gặp gỡ ở A80, phần muốn thể hiện lòng yêu nước, được hòa mình vào ngày lễ lớn của cả dân tộc, phần vì có một mong muốn riêng.

"Ở A50, chúng tôi được chụp hình giao lưu với một chiến sĩ, lần này hai chị em hy vọng có thể chụp thêm một tấm hình với chiến sĩ ấy, sẽ thật ý nghĩa", bà Bình nói.

Nhóm của chị Trang đến từ khắp các tỉnh, thành, từ lạ thành quen nhờ xếp hàng xem diễu binh A80 ẢNH: TUYẾN PHAN

Là một trong những người có mặt rất sớm, bà Trần Thị Tuất (55 tuổi, trú tại Sơn Tây, Hà Nội) cùng chồng và 2 đứa cháu xếp hàng từ 3 giờ sáng ở vỉa hè đường Quán Thánh. Do có trẻ nhỏ, hai ông bà trải bạt, chuẩn bị đồ ăn khô, để có chỗ cho các cháu ngủ. Sẽ phải chờ hơn 1 ngày 1 đêm mới tới buổi diễu binh, nhưng bà Tuất nói sẵn lòng, mưa hay nắng cũng không ngại.

Cách đó khoảng 100 m là chị Trần Huyền Trang (34 tuổi, trú tại TP.HCM), đã bay ra Hà Nội được 1 tuần nay, để xem trọn vẹn các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt. Mỗi buổi, chị Trang chọn cho mình một vị trí khác nhau, để xem được hết các khối cũng như khí tài quân sự.

"Có người bảo xem nhiều lần rồi, mai là ngày chính thức thì nhường cho người khác, nhưng tình yêu với đất nước thì không thể nhường, nên tôi vẫn xếp hàng từ sớm để có chỗ", người phụ nữ nói.

Nhiều người trải bạt, dựng lều trên vỉa hè để chờ đến buổi diễu binh chính thức ẢNH: TUYẾN PHAN

Người dân chuẩn bị những gì để thâu đêm chờ diễu binh?

Thời gian chờ đợi đến buổi diễu binh sáng 2.9 còn rất lâu. Những người xếp hàng giữ chỗ từ sớm, mỗi người có cách chuẩn bị riêng để thức thâu đêm.

Chị Thanh Tình (33 tuổi, trú tại Phúc Sơn, Hà Nội) cho biết, đã lên kế hoạch xem diễu binh A80 từ… 2 tháng trước. Địa điểm được gần 20 thành viên trong đại gia đình "chốt" là đường Thanh Niên, nơi có dàn khí tài đi qua và cũng ngắm được cả máy bay.

Đại gia đình chị Tình chuẩn bị cả mâm đồ ăn để có sức chờ xem diễu binh A80 ẢNH: TUYẾN PHAN

Ngay từ hôm 31.8, hai vợ chồng đi "khảo sát" để tìm vị trí đẹp. Đồng thời, để cả gia đình có thể đợi thâu đêm, chị Tình chuẩn bị cả tá đồ ăn do mình tự nấu, gồm gà luộc, xôi, bánh tẻ, hoa quả, nước uống đóng chai…

"Mẹ tôi năm nay hơn 65 tuổi, có lẽ đây là dịp cuối cùng có thể xem diễu binh, vì thế, vợ chồng đã ấp ủ kế hoạch rất kỹ. Tuy phải ngồi chờ lâu, khá mệt, nhưng đổi lại có chỗ đẹp, có thể ngắm toàn cảnh nên thấy xứng đáng", người phụ nữ chia sẻ.

Một số người giữ chỗ bằng cách xếp hàng ghế, khóa xích vào barie

ẢNH: TUYẾN PHAN

Lỉnh kỉnh đồ đạc gồm ghế, quần áo, đồ ăn... để chuẩn bị xếp hàng trên vỉa hè ẢNH: TUYẾN PHAN

Giống với gia đình chị Tình, nhiều người cũng chuẩn bị đồ ăn khô, nước uống để bám trụ vỉa hè. Có người cẩn thận còn mua sẵn cả sấp áo mưa, sẵn sàng giữ chỗ kể cả khi thời tiết thay đổi.

Một số khác thì tìm cách giải trí bằng việc đánh bài, chơi cờ cá ngựa, hoặc tranh thủ giao lưu, làm quen với nhau.

Như nhóm của chị Trần Huyền Trang, có gần 10 người, đến từ khắp các tỉnh, thành. Ban đầu, họ không quen biết, nhưng sau vài tiếng ngồi xếp hàng đã trở nên thân quen, xin số điện thoại, Facebook cá nhân của nhau để sau này giữ liên lạc.

Chơi bài, cờ cá ngựa... để "giết thời gian", chờ đến buổi diễu binh chính thức ẢNH: TUYẾN PHAN



