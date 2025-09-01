Cặp đôi tham gia đội hình diễu binh A80 chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ

Nữ dân quân Thu Siêng chia sẻ rằng trước đó bản thân vô cùng may mắn được tuyển chọn tham gia đội hình diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (A50). Sau khi hoàn thành A50, cô đã chủ động đăng ký tham gia khi có đợt tuyển cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

"Mình rất hãnh diện khi được góp mặt trong đội hình diễu binh tại 2 sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là cơ hội để bản thân mình tiếp tục đóng góp một phần nhỏ bé cho lực lượng dân quân đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình yêu đối với Tổ quốc", Thu Siêng chia sẻ.

Cặp đôi cùng nhau đồng hành A80 ẢNH: NVCC

Trong quá trình tập luyện và tham gia diễu binh, Thu Siêng cho biết cô và đồng đội đã có những buổi hợp luyện rất dài trong nhiều tháng. Thời tiết miền Bắc nắng nóng lại hay mưa rào bất chợt, ai cũng mệt nhưng mọi người luôn động viên nhau cố gắng.

"Mình từng bị đau ốm, nhưng nhờ có đồng đội quan tâm, chia sẻ và động viên mà mình cảm thấy như đang có một gia đình thứ hai. Chính điều đó đã để lại những kỷ niệm đẹp và khó quên khiến mình hiểu rõ hơn sức mạnh tinh thần của tập thể", Thu Siêng nói.

Thành quả sau những tháng tập luyện kiên trì, theo Siêng đó là niềm hạnh phúc đã vỡ òa khi được đồng hành cùng đồng đội bước đi trong lòng dân.

"Mình nhớ nhất cảnh mấy em nhỏ đứng hai bên đường chăm chú nhìn khối đi, còn giơ tay chào nữa, giống như mình đang truyền cảm hứng cho các em vậy. Mỗi bước đi đều có ánh mắt yêu thương và sự ủng hộ của mọi người, hành động nhỏ thôi nhưng là điều khiến mình nhớ mãi", Thu Siêng kể.

Hồ Thị Thu Siêng (giữa) từng tham gia A50 với nhiệm vụ là khối viên của Khối Nữ dân quân miền Bắc ẢNH: NVCC

Bên cạnh nữ dân quân còn có bạn trai đồng hành là quân nhân Nguyễn Đức Cảnh (26 tuổi). Hiện đang tham gia Khối Cảnh sát biển tại A80. Siêng cho biết cả hai quen nhau đã lâu nhưng chính thức hẹn hò mới gần 2 năm. Anh vừa bắt đầu tham gia đội hình A80, điều này mang đến cho Siêng niềm vui và động lực, bởi cả hai đã cùng trải qua những buổi tập luyện vất vả và cùng chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

"Bạn trai là người luôn động viên mình trong mỗi buổi tập ngay từ những ngày đầu mình tham gia A50. Nhờ vậy, cả hai càng hiểu và trân trọng nhau hơn. Dù ở A80 tụi mình đứng ở những vị trí khác nhau trong đội hình nhưng tụi mình đều chung mục tiêu và nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ", Thu Siêng nói.

Với niềm vinh dự khi được là một trong những người tham gia A80, Siêng bày tỏ: "Đây là dịp để mình có cơ hội thể hiện lòng biết ơn với các thế hệ cha anh đã hy sinh để chúng ta có độc lập, tự do hôm nay. Khi được tham gia trong đội hình diễu binh, mình càng thấy rõ trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay chính là giữ gìn truyền thống, sống kỷ luật và đóng góp sức mình để xây dựng một Việt Nam vững mạnh, tươi sáng hơn".