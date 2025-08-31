Nữ thiếu úy rạng rỡ trong quân phục quân y: Từ cô gái yếu mềm đến chiến sĩ A80

20 giờ ngày 29.8 (đêm trước lễ tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 - A80), giống như bao đồng đội khác, thiếu úy Đinh Ngọc Ánh (khối nữ sĩ quan quân y) cũng cẩn thận sửa soạn, trang điểm thật tươm tất để chỉ vài giờ sau kịp cùng đơn vị lên đường từ Thái Nguyên về Hà Nội.

“Phải khoá 3 lớp nền, vì mưa dễ làm trôi trang điểm. Quân phục, tư trang xong là đi ngủ ngay để hơn 1 giờ sáng là xuất phát đi tổng duyệt”, Ngọc Ánh kể. Khoảnh khắc đó chỉ là một mảnh ghép trong hành trình 5 tháng tập luyện khắc nghiệt, giúp cô gái trẻ từ bỡ ngỡ trở thành nữ chiến sĩ rắn rỏi trong đội hình diễu binh A80.

Thiếu úy Đinh Ngọc Ánh rạng rỡ trong bộ quân phục khối nữ sĩ quan quân y ẢNH: THẮNG NGUYỄN

"Mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa"

Sinh ra trong gia đình nhiều thế hệ quân nhân, từ nhỏ Đinh Ngọc Ánh đã quen với màu áo lính. Ông nội từng là một sĩ quan được đồng đội và cấp dưới kính trọng, bố mẹ và chú thím đều công tác trong quân đội. Ngày nhận quyết định tham gia A80, cô được gia đình động viên “đời quân ngũ có khi chỉ có một lần được diễu binh, vất vả cũng phải cố gắng. Mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa”.

Trong cuộc sống hằng ngày, Đinh Ngọc Ánh là một cô gái với phong cách ngọt ngào. Cô tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên vào năm 2022, nhập ngũ tháng 8.2024. ẢNH: NVCC

Mang theo lời dặn dò ấy, sau 5 tháng ròng rã tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (thao trường Miếu Môn, huyện Mỹ Đức cũ, TP.Hà Nội), nữ thiếu úy chia sẻ đã sút 4 kg, nhưng đổi lại là sự bền bỉ, rắn rỏi. “Trước đây mình yếu mềm, dễ chùn bước. Giờ thì mỗi nhịp chân cảm thấy đều chắc nịch, mạnh mẽ”.

Môi trường huấn luyện ở Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 không còn quá khắc nghiệt, mà trở thành một hành trình gắn kết giữa các chiến sĩ trẻ. Từ những người xa lạ, họ cùng nhau luyện tập và san sẻ những khó khăn, cả những nỗi nhớ nhà.

Các chiến sĩ mặc áo mưa trú tại chỗ ở điểm tập kết sáng 30.8, gần công viên Bách Thảo (Hà Nội) ẢNH: NVCC

Khác với nhiều đồng đội từng có mặt ở A50 (cuộc diễu binh diễu hành mừng 50 năm đất nước thống nhất hồi tháng 4), A80 là lần đầu tiên thiếu úy Ánh được bước qua Quảng trường Ba Đình.

“Trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, lần nào đi qua mình cũng hồi hộp, tim đập nhanh. Đứng giữa quảng trường rộng lớn tự nhiên thấy mình vừa nhỏ bé, vừa đầy tự hào. Lần chính thức tới đây là lần thứ năm, nhưng chắc chắn cảm xúc vẫn khó tả”, cô nói.

Thiếu úy Đinh Ngọc Ánh (giữa) trong đội hình khối nữ sĩ quan quân y ẢNH: NGUYỄN TIẾN LINH

“A80 là ký ức thanh xuân rực rỡ nhất”

Chia sẻ với Thanh Niên, khoảnh khắc mà Đinh Ngọc Ánh mong được ông bà, bố mẹ nhìn thấy nhất chính là giây phút cô cùng đồng đội bước đều trong cờ hoa, qua Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.

“Đó là món quà ý nghĩa nhất, để gia đình thấy mình trưởng thành, chững chạc hơn sau 5 tháng luyện tập. Mình biết gia đình hằng ngày vẫn luôn dõi theo mình và các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80. Chỉ còn 1 ngày lễ chính thức nữa thôi, mình sẽ được trở về nhà với rất nhiều kỷ niệm đẹp về cuộc diễu binh, diễu hành này", Ánh chia sẻ.

Nụ cười tươi tắn luôn trên môi sau mỗi lần hợp luyện ẢNH: NVCC

Từ một cô gái mang nhiều bỡ ngỡ khi đến với nhiệm vụ A80, giờ đây, Ngọc Ánh chia sẻ cô cảm thấy không còn nhỏ bé nữa mà cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ đang lớn dần trong từng bước chân, từng nhịp thở. A80 không chỉ giúp cô rèn luyện sức bền, mà còn mang đến một tinh thần mới, kiên định, kỷ luật và trưởng thành.



