Dự kiến, sẽ có khoảng 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Buổi tổng duyệt diễn ra cũng là cơ hội tốt nhất để người dân tiếp tục được xem trước chương trình diễu binh, diễu hành. Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua.

Highlight: Những khoảnh khắc hào hùng, đáng nhớ từ Quảng trường Ba Đình



Cùng thời điểm bắt đầu diễn ra buổi tổng duyệt, tại khu vực trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ sẽ khai hỏa 21 loạt bắn. Vì vậy, ngoài các tuyến đường thuộc lộ trình đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân có thể đến khu vực sân vận động Mỹ Đình để theo dõi màn pháo lễ.

Trước thềm tổng duyệt diễu binh: Những tiếng hát trong ngày lịch sử

Tối 29.8.2025, ngay trước thềm buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, hình ảnh các cựu quân nhân với mái tóc bạc phơ cùng hát vang những bài ca đã khiến không khí trong những ngày lịch sử này trở nên xúc động, thiêng liêng.

Dù thời tiết lúc nắng lúc mưa, người dân vẫn kiên trì xếp hàng từ rất sớm, không quản ngại gian khó. Tinh thần ấy không chỉ thể hiện sự chờ đợi đầy háo hức mà còn khẳng định một tình yêu nước luôn bền bỉ, cháy mãi trong mỗi trái tim.