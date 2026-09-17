Từ trên cao, vòng nến tưởng niệm nạn nhân Covid-19 bừng sáng giữa TP.HCM

Tối 16.9, tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời. Chương trình nhằm tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, đồng thời đánh dấu 5 năm hành trình đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi sau đại dịch.

Từ trên cao, sân khấu Chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời nổi bật giữa công viên số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dù trời mưa lớn trước giờ khai mạc, nhiều người dân vẫn có mặt từ sớm. Chương trình bắt đầu lúc 20 giờ 10 phút, gồm 4 chương: Chiếc cặp của con, Nối vòng tay yêu thương, Viết tiếp ước mơ và Nghĩa tình Phương Nam.

Tượng đài Giọt nước là tâm điểm của quảng trường tưởng niệm, được bao quanh bởi các vòng nến và bậc thang đồng tâm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Các hoạt cảnh, phóng sự kể về cuộc sống của trẻ mồ côi và những người nhận bảo trợ được đan xen với các tiết mục nghệ thuật. Ca sĩ Uyên Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Quang Dũng, Võ Hạ Trâm cùng nhiều nghệ sĩ mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc.

Các chùm sáng sân khấu vươn lên từ trung tâm công viên, tạo nên khung cảnh ấn tượng khi nhìn từ flycam ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Những ánh nến tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Lúc 20 giờ 38 phút, nghi thức tưởng niệm nạn nhân Covid-19 diễn ra, trở thành một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm nghệ thuật.

Xung quanh tượng đài Giọt nước, những ngọn nến vàng lần lượt được thắp sáng. Từ phía khán giả, hàng trăm ánh đèn điện thoại cũng đồng loạt bật lên, tạo thành những vòng sáng giữa không gian tưởng niệm.

Vòng nến quanh tượng đài Giọt nước tạo điểm nhấn xúc động trong nghi thức tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong ít phút, sân khấu trở nên tĩnh lặng. Những ánh sáng nhỏ bé giữa màn đêm gợi nhớ những mất mát chưa thể nguôi ngoai sau đại dịch, đồng thời gửi đi thông điệp về sự tiếp nối, sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng với những đứa trẻ đã mất đi người thân.

Khán giả ngồi kín khu vực sân khấu tròn trong đêm nghệ thuật chính luận ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sau 5 năm, hành trình Cùng con đi tiếp cuộc đời không chỉ dừng lại ở những khoản hỗ trợ trước mắt. Đó còn là sự đồng hành lâu dài để các em được tiếp tục đến trường, được chăm sóc và có thêm điểm tựa trên hành trình trưởng thành.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng quanh sân khấu trung tâm, xen kẽ với phóng sự về trẻ mồ côi sau đại dịch ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều tập thể, cá nhân của Báo Thanh Niên cùng các doanh nghiệp, quỹ từ thiện đã được ghi nhận vì những đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện.

Cụ thể, Báo Thanh Niên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo.

Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Sân khấu tròn được bố trí quanh tượng đài Giọt nước, tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm và giàu cảm xúc ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hơn 18 tỉ đồng tiếp tục hành trình cùng các em

Không chỉ gợi lại ký ức về một giai đoạn đặc biệt của TP.HCM và cả nước, đêm nghệ thuật tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những đóng góp cụ thể dành cho trẻ mồ côi.

Không gian công viên được bao phủ bởi ánh sáng vàng, đỏ và xanh, làm nổi bật sân khấu trung tâm khi nhìn từ flycam ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lúc 21 giờ 28 phút, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) - đóng góp 10 tỉ đồng cho chương trình. Với sự chung tay đóng góp của những tấm lòng nhân ái, chương trình đón nhận 18,6 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, người dân.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng xen kẽ với phóng sự về trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đằng sau những con số ấy là nguồn lực để hành trình đồng hành với trẻ em mồ côi sau Covid-19 được nối dài, giúp các em có thêm điều kiện học tập, ổn định cuộc sống và từng bước thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Toàn cảnh đêm nghệ thuật ở công viên số 1 Lý Thái Tổ nhìn từ trên cao ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đêm nghệ thuật khép lại với ca khúc "Việt Nam tử tế". Những giai điệu cuối cùng vang lên cũng là lời kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay, để những đứa trẻ chịu mất mát sau đại dịch không đơn độc trên chặng đường phía trước.