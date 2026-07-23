Tú Tri: 'Tôi muốn Bảo Lan có một lời thú tội ở cuối phim'

Trong cuộc trò chuyện với OnTrending, Tú Tri lần đầu chia sẻ góc nhìn của mình về hành trình của Bảo Lan, lý giải vì sao nhân vật lại có cái kết như vậy. "Lúc đầu tôi cũng tự hỏi không biết mọi người thấy gương mặt mình có đủ ác không mà lại chọn vào vai phản diện", nữ diễn viên chia sẻ.

Sau khi đọc kịch bản và tìm hiểu nhân vật, Tú Tri nhận ra Bảo Lan không hoàn toàn là người xấu. Theo cô, nhân vật này không ác ngay từ bản chất mà bị chi phối bởi tình yêu, sự ghen tuông và lòng đố kỵ. Những cảm xúc tiêu cực ấy dần khiến Bảo Lan có những lựa chọn sai lầm và bộc lộ phần tính cách đáng trách.

Tú Tri và Lê Minh Thuấn là hai nhân vật phản diện khiến khán giả ức chế trong Nợ đời vay trả ẢNH: D.T

Chính sự phức tạp trong tâm lý nhân vật khiến nữ diễn viên yêu thích vai diễn ngay từ lần đầu đọc kịch bản. Cô cho rằng Bảo Lan là một vai diễn thú vị, có nhiều đất để khai thác và là cơ hội để bản thân thử sức với màu sắc hoàn toàn khác.

Tú Tri xác định Bảo Lan là kiểu nhân vật "phản diện dễ thương". Ở giai đoạn đầu, nhân vật có phần đỏng đảnh, khó chịu nhưng vẫn khiến khán giả khó ghét hoàn toàn. Tuy nhiên, khi những tình huống mưu mô và các hành động tiêu cực của Bảo Lan dần được đẩy lên cao trào, phản ứng của khán giả cũng thay đổi.

"Khúc đầu mọi người vẫn thích và thương Bảo Lan. Cô ấy đỏng đảnh, khó chịu nhưng cũng chưa đến mức khiến người ta ghét. Sau đó, khi nhân vật về nhà và bắt đầu có những tình huống mưu mô hơn, khán giả mới dần ghét nhiều hơn", Tú Tri cho biết.

Phản ứng của khán giả dành cho Bảo Lan cũng mang đến cho nữ diễn viên nhiều trải nghiệm đặc biệt ẢNH: ĐPCC

Tú Tri: 'Phần kết của Bảo Lan chưa thật sự trọn vẹn'

Cô từng nhận một số bình luận gay gắt trên mạng xã hội, thậm chí có người gọi thẳng tên thật để chỉ trích. Tuy nhiên, Tú Tri cho biết những bình luận tiêu cực như vậy không nhiều. "Tôi khá sợ những điều tiêu cực nên có khoảng hai, ba bình luận quá nặng nề là tôi xóa. Còn lại tôi vẫn để hết. May mắn là mọi người chủ yếu chỉ ghét Bảo Lan chứ không ghét tôi", cô chia sẻ.

Theo Tú Tri, điều khiến cô vui nhất là phần lớn khán giả vẫn phân biệt được nhân vật và diễn viên. Bên cạnh những bình luận dành cho diễn biến của Bảo Lan, một chi tiết ngoại hình của cô cũng bất ngờ được khán giả chú ý. "Mọi người hình như thích cái môi trề của tôi nhiều hơn", Tú Tri hài hước nói.

Dù nhận được nhiều phản hồi tích cực, Tú Tri thừa nhận cô vẫn cảm thấy phần kết của Bảo Lan chưa thật sự trọn vẹn. Nữ diễn viên cho rằng câu chuyện của bộ phim cần tập trung vào tuyến nhân vật chính và những vấn đề của gia đình, vì vậy cô hiểu lý do nhân vật Bảo Lan không được khai thác quá sâu ở phần cuối. Tuy nhiên, với tư cách người thể hiện nhân vật, Tú Tri vẫn mong Bảo Lan có thêm một đoạn kết rõ ràng hơn.

"Thật sự tôi vẫn thấy thiếu thiếu. Tôi hiểu bộ phim cần tập trung vào nhân vật chính, vào câu chuyện của gia đình và những người lớn nên tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn Bảo Lan có mặt trong tù hoặc có một lời thú tội nào đó ở cuối phim", cô bày tỏ.

Với Tú Tri, việc được khán giả ghét nhân vật nhưng vẫn dành tình cảm cho người diễn là một tín hiệu tích cực. Bảo Lan cũng đánh dấu lần đầu nữ diễn viên thử sức với dạng vai phản diện, qua đó cho thấy khả năng biến hóa của cô trong hành trình theo đuổi diễn xuất.

Bên cạnh đó, Lê Minh Thuấn cũng trải lòng về hành trình gắn bó với những vai phản diện trên màn ảnh. Nam diễn viên cho rằng mỗi nhân vật phản diện đều có một câu chuyện, một hoàn cảnh và động cơ riêng, thay vì chỉ đơn thuần là người xấu. Dù được khán giả nhớ đến qua hàng loạt vai phản diện ấn tượng, anh vẫn mong muốn có cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau để làm mới bản thân và mang đến nhiều màu sắc hơn trong diễn xuất.

Trước khi kết thúc chương trình, Tú Tri dành tặng khán giả một đoạn ca cổ được cô biến tấu từ câu chuyện của nhân vật Bảo Lan. Sau đó, Lê Minh Thuấn cũng nối tiếp bằng một đoạn vọng cổ, góp phần khép lại buổi giao lưu trong không khí gần gũi, ấm cúng.

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