Tử vi ngày 1 tháng 5: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 1 tháng 5 có xu hướng muốn tách khỏi những suy nghĩ về công việc để tận hưởng kỳ nghỉ. Khi bạn thật sự buông xuống, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Tài lộc ổn định, phù hợp giữ chi tiêu cân đối.
- Tuổi Sửu hôm nay hợp với những hoạt động đơn giản như ở nhà, gặp gỡ gia đình hoặc làm việc cá nhân. Bạn không cần đi xa vẫn cảm thấy thoải mái. Tài lộc hôm nay ở mức an toàn.
- Tuổi Dần có xu hướng muốn tận dụng kỳ nghỉ để khám phá điều mới, có thể là một chuyến đi ngắn hoặc trải nghiệm khác biệt. Điều này giúp bạn nạp lại năng lượng. Tài lộc ở mức trung bình.
- Tuổi Mão hôm nay phù hợp với những không gian yên tĩnh hoặc những hoạt động mang tính thư giãn như đọc sách, nghe nhạc. Khi bạn không bị cuốn theo đám đông, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Tài chính ổn định.
- Tuổi Thìn ngày 1 tháng 5 có thể nhận được một lời mời hoặc cơ hội kết nối trong ngày nghỉ. Nếu bạn cởi mở, bạn sẽ có những trải nghiệm đáng giá. Đây là một con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có thể đến từ các mối quan hệ.
- Tuổi Tị hôm nay có xu hướng muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Đây là lúc tốt để bạn suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới. Tài lộc duy trì ổn định.
- Tuổi Ngọ trong tử vi ngày 1 tháng 5 dễ bị cuốn vào các hoạt động vui chơi và chi tiêu nhiều hơn dự kiến. Bạn nên kiểm soát ngân sách để tránh áp lực sau kỳ nghỉ. Vận hạn cần tránh là tiêu tiền theo cảm hứng.
- Tuổi Mùi hôm nay có xu hướng tìm kiếm sự ấm áp từ gia đình hoặc những người thân thiết. Những khoảnh khắc này giúp bạn cảm thấy an tâm hơn. Tài lộc đủ dùng.
- Tuổi Thân có thể gặp một cơ hội nhỏ trong lúc vui chơi hoặc giao lưu, điều mà bạn không ngờ tới. Nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra giá trị của nó. Vì vậy, tuổi Thân là con giáp may mắn hôm nay, khi tài lộc có thể cải thiện từ sự linh hoạt.
- Tuổi Dậu hôm nay nên tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa thay vì suy nghĩ quá nhiều về công việc. Khi bạn cho phép mình nghỉ ngơi, bạn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất có xu hướng lên kế hoạch cho thời gian sau kỳ nghỉ, thay vì chỉ tận hưởng hiện tại. Điều này giúp bạn chủ động hơn nhưng cũng nên cân bằng để không tự tạo áp lực. Tài lộc hôm nay ở mức trung bình.
- Tuổi Hợi có một ngày khá thư thái, bạn tận hưởng mọi thứ theo nhịp riêng mà không bị ảnh hưởng bởi xung quanh. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay về sự thoải mái, giúp tài lộc duy trì ổn định.
Tử vi ngày 1 tháng 5: Con giáp nào may mắn hôm nay?
01/05/2026 05:15 GMT+7
