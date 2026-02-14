Tử vi ngày 14 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 14 tháng 2 có xu hướng muốn hoàn tất những chi tiết cuối cùng cho gọn gàng. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mọi việc được sắp xếp đâu vào đó. Tài lộc đủ dùng, không có biến động lớn.
- Tuổi Sửu bắt đầu thả lỏng hơn sau nhiều ngày bận rộn. Bạn chú trọng nhiều hơn đến gia đình và những cuộc trò chuyện nhỏ. Tài chính ổn định, không nên chi tiêu thêm cho những thứ không thực sự cần.
- Tuổi Dần hôm nay giữ được sự vui vẻ và tinh thần tích cực. Bạn dễ tạo bầu không khí thoải mái cho người xung quanh. Với trạng thái này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, nhất là về cảm xúc và sự hài hòa trong gia đình.
- Tuổi Mão nên chú ý lời nói khi trò chuyện với người thân. Những chuyện nhỏ nếu không khéo có thể thành hiểu lầm. Tài lộc ở mức trung bình, chi tiêu nên tiết chế.
- Tuổi Thìn cảm thấy tự tin khi nhìn lại những gì mình đã hoàn tất trước tết. Bạn bắt đầu cho phép bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn. Tài chính đủ dùng, không áp lực.
- Tuổi Tị chọn cách lặng lẽ tận hưởng không khí xuân thay vì tham gia quá nhiều hoạt động. Bạn thích sự riêng tư và bình yên. Theo tử vi hằng ngày, tài lộc giữ ở mức an toàn.
- Tuổi Ngọ dễ hứng khởi và muốn gặp gỡ nhiều người hơn. Tuy nhiên, bạn nên cân bằng giữa vui chơi và nghỉ ngơi để giữ sức. Tài chính ở mức vừa phải.
- Tuổi Mùi chú trọng sự ấm áp và kết nối. Bạn sẵn sàng bỏ qua những chuyện nhỏ để giữ hòa khí. Tài lộc đủ dùng, không tạo áp lực.
- Tuổi Thân linh hoạt trong việc xử lý các tình huống phát sinh nhẹ cuối năm. Bạn không để mình rơi vào căng thẳng. Nhờ đó, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc ổn định và tâm thế nhẹ nhàng.
- Tuổi Dậu dễ chú trọng hình thức và sự hoàn hảo quá mức. Bạn nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn. Tài chính an toàn, không có rủi ro lớn.
- Tuổi Tuất bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến những dự định cho năm mới. Tuy nhiên, hôm nay phù hợp để nghỉ ngơi hơn là lên kế hoạch dài dòng. Tử vi ngày 14 tháng 2 cho thấy tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi nên giữ sức và ngủ đủ giấc trước những ngày cao điểm. Khi cơ thể khỏe, tinh thần bạn cũng vui hơn. Tài chính đủ dùng, không lo thiếu hụt.
Tử vi ngày 14 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?
