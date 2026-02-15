Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tử vi ngày 15 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

15/02/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 15 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho 12 con giáp, xoay quanh công việc, tài chính và cảm xúc trong nhịp sống hằng ngày.

    1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 15 tháng 2 có xu hướng rà soát lại những việc còn dang dở. Bạn muốn mọi thứ thật gọn gàng trước khi bước sang ngày cuối năm. Tài lộc đủ dùng, nên hạn chế phát sinh thêm khoản chi ngoài kế hoạch.
    2. Tuổi Sửu vẫn giữ nhịp làm việc đều đặn dù nhiều người đã bắt đầu nghỉ ngơi. Sự bền bỉ của bạn giúp mọi việc diễn ra trơn tru. Tài chính ổn định, không nên cho vay mượn vào thời điểm này.
    3. Tuổi Dần hôm nay khá chủ động trong việc giải quyết các đầu việc cuối cùng. Bạn không để mình bị cuốn vào cảm xúc gấp gáp. Với sự vững vàng này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về tinh thần và khả năng kiểm soát chi tiêu.
    4. Tuổi Mão dễ bị áp lực khi nhìn thấy khối lượng việc còn lại. Bạn nên chia nhỏ từng việc để xử lý thay vì lo lắng quá mức. Tài lộc ở mức trung bình, không nên chi tiêu theo tâm trạng.
    5. Tuổi Thìn cảm thấy nhẹ lòng khi nhiều việc đã hoàn tất đúng kế hoạch. Đây là ngày phù hợp để bạn nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho 29 tết. Tài chính đủ dùng, không có biến động lớn.
    6. Tuổi Tị làm việc lặng lẽ nhưng hiệu quả. Bạn không cần ồn ào vẫn hoàn thành tốt phần của mình. Tài lộc giữ ở mức an toàn, nên tránh đầu tư hay quyết định tài chính lớn sát Tết.
    7. Tuổi Ngọ có xu hướng tăng tốc để "chốt" mọi thứ sớm. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận để tránh sai sót vào phút cuối. Tài chính ở mức vừa phải, nên chi tiêu có tính toán.
    8. Tuổi Mùi chú trọng nhiều hơn đến không khí gia đình và sự ấm áp. Bạn sẵn sàng gác lại chuyện cá nhân để giữ hòa khí. Tài lộc đủ dùng, không tạo áp lực lớn.
    9. Tuổi Thân trong tử vi ngày 15 tháng 2 xoay xở nhanh và xử lý tốt các tình huống phát sinh vào giờ chót. Nhờ sự linh hoạt này, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc ổn định và không bị thất thoát.
    10. Tuổi Dậu nên tránh cầu toàn quá mức trong ngày cận tết. Mọi thứ đã gần hoàn chỉnh, bạn không cần tự gây thêm áp lực. Tài chính an toàn.
    11. Tuổi Tuất suy nghĩ nhiều về trách nhiệm và mong muốn năm cũ khép lại suôn sẻ. Khi giữ được bình tĩnh, bạn sẽ xử lý mọi việc nhẹ nhàng hơn. Tài lộc ở mức vừa phải.
    12. Tuổi Hợi nên chú ý nghỉ ngơi và giữ sức cho ngày 29 tết. Đừng vì muốn hoàn hảo mà làm mình kiệt sức. Tài chính đủ dùng, không lo thiếu hụt.

    Con giáp may mắn hôm nay

    Tuổi Dần: Chủ động, kiểm soát tốt công việc và chi tiêu.

    Tuổi Thân: Tài lộc ổn định, xử lý linh hoạt phút cuối.

    Con giáp nên chậm lại hôm nay

    Tuổi Mão: Tránh lo lắng quá mức trước việc còn lại.

    Tuổi Ngọ: Giảm vội vàng để hạn chế sai sót.

    Tin liên quan

    Tử vi ngày 14 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

    Tử vi ngày 14 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

    Tử vi ngày 14 tháng 2 mang đến những gợi ý mang tính tham khảo cho 12 con giáp, xoay quanh công việc, tài chính và cảm xúc trong nhịp sống hằng ngày.

    Khám phá thêm chủ đề

    tử vi ngày 15 tháng 2 tử vi hằng ngày xem tử vi con giáp may mắn hôm nay may mắn tài lộc
    Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
    Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
    Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
    Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
    Bạn đọc Rao vặt
    Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

    Hotline

    0906 645 777

    Liên hệ quảng cáo

    0908 780 404

    Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

    Phó tổng biên tập: Hải Thành

    Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

    Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

    Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

    Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận