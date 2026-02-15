Tử vi ngày 15 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 15 tháng 2 có xu hướng rà soát lại những việc còn dang dở. Bạn muốn mọi thứ thật gọn gàng trước khi bước sang ngày cuối năm. Tài lộc đủ dùng, nên hạn chế phát sinh thêm khoản chi ngoài kế hoạch.
- Tuổi Sửu vẫn giữ nhịp làm việc đều đặn dù nhiều người đã bắt đầu nghỉ ngơi. Sự bền bỉ của bạn giúp mọi việc diễn ra trơn tru. Tài chính ổn định, không nên cho vay mượn vào thời điểm này.
- Tuổi Dần hôm nay khá chủ động trong việc giải quyết các đầu việc cuối cùng. Bạn không để mình bị cuốn vào cảm xúc gấp gáp. Với sự vững vàng này, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về tinh thần và khả năng kiểm soát chi tiêu.
- Tuổi Mão dễ bị áp lực khi nhìn thấy khối lượng việc còn lại. Bạn nên chia nhỏ từng việc để xử lý thay vì lo lắng quá mức. Tài lộc ở mức trung bình, không nên chi tiêu theo tâm trạng.
- Tuổi Thìn cảm thấy nhẹ lòng khi nhiều việc đã hoàn tất đúng kế hoạch. Đây là ngày phù hợp để bạn nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho 29 tết. Tài chính đủ dùng, không có biến động lớn.
- Tuổi Tị làm việc lặng lẽ nhưng hiệu quả. Bạn không cần ồn ào vẫn hoàn thành tốt phần của mình. Tài lộc giữ ở mức an toàn, nên tránh đầu tư hay quyết định tài chính lớn sát Tết.
- Tuổi Ngọ có xu hướng tăng tốc để "chốt" mọi thứ sớm. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận để tránh sai sót vào phút cuối. Tài chính ở mức vừa phải, nên chi tiêu có tính toán.
- Tuổi Mùi chú trọng nhiều hơn đến không khí gia đình và sự ấm áp. Bạn sẵn sàng gác lại chuyện cá nhân để giữ hòa khí. Tài lộc đủ dùng, không tạo áp lực lớn.
- Tuổi Thân trong tử vi ngày 15 tháng 2 xoay xở nhanh và xử lý tốt các tình huống phát sinh vào giờ chót. Nhờ sự linh hoạt này, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc ổn định và không bị thất thoát.
- Tuổi Dậu nên tránh cầu toàn quá mức trong ngày cận tết. Mọi thứ đã gần hoàn chỉnh, bạn không cần tự gây thêm áp lực. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất suy nghĩ nhiều về trách nhiệm và mong muốn năm cũ khép lại suôn sẻ. Khi giữ được bình tĩnh, bạn sẽ xử lý mọi việc nhẹ nhàng hơn. Tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi nên chú ý nghỉ ngơi và giữ sức cho ngày 29 tết. Đừng vì muốn hoàn hảo mà làm mình kiệt sức. Tài chính đủ dùng, không lo thiếu hụt.
Tử vi ngày 15 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?
15/02/2026 05:15 GMT+7
Bình luận (0)