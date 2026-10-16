Tử vi ngày 16 tháng 10: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 16 tháng 10 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp. Có những tình huống đáng chú ý: người nhận được khoản tiền sớm hơn dự kiến, người tìm ra cách giải quyết vấn đề kéo dài, trong khi một số con giáp cần thận trọng với lời hứa và những quyết định vội vàng.