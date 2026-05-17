Tử vi ngày 17 tháng 5: Con giáp nào may mắn hôm nay?

17/05/2026 05:15 GMT+7

Tử vi ngày 17 tháng 5 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp. Điểm nổi bật là 'khởi đầu nhẹ nhưng rõ', đầu tháng âm lịch không nhất thiết phải làm điều lớn lao, đôi khi chỉ cần bắt đầu bằng tâm thế ổn định và suy nghĩ tích cực. Tài lộc phụ thuộc nhiều vào cách bạn mở đầu tháng mới: bình tĩnh, rõ ràng và không tự tạo áp lực cho bản thân.

  1. Tuổi Tí trong tử vi ngày 17 tháng 5 có thể muốn lên lại kế hoạch cho tháng mới âm lịch, đặc biệt là chuyện tài chính hoặc công việc cá nhân. Khi bạn viết ra điều mình cần làm, mọi thứ sẽ bớt rối hơn. Tài lộc ổn định.
  2. Tuổi Sửu hôm nay phù hợp với việc bắt đầu những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như ngủ sớm hơn, ăn uống điều độ hoặc sắp xếp lại thời gian. Những điều đơn giản này giúp tinh thần bạn tích cực hơn. Tài lộc hôm nay ở mức an toàn.
  3. Tuổi Dần có xu hướng muốn "làm mới bản thân" trong tháng mới âm lịch, có thể từ ngoại hình, công việc đến suy nghĩ. Đây là tín hiệu tích cực nếu bạn không quá nóng vội. Tài lộc ở mức khá.
  4. Tuổi Mão ngày 17 tháng 5 có thể cảm thấy cần một khoảng lặng để suy nghĩ rõ hơn về điều mình đang theo đuổi. Không phải chậm lại là thụt lùi, đôi khi đó là cách để đi đúng hướng hơn. Tài chính ổn định.
  5. Tuổi Thìn dễ có tâm lý muốn bắt đầu thật mạnh mẽ ngay từ đầu tháng âm lịch. Tuy nhiên, bạn nên giữ nhịp vừa phải để tránh nhanh mất năng lượng. Tài lộc đủ dùng.
  6. Tuổi Tị hôm nay hợp với việc gặp gỡ, trò chuyện hoặc kết nối lại với những người mang cho bạn năng lượng tích cực. Một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng cũng có thể mở ra ý tưởng mới. Đây là một con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có thể đến từ các mối quan hệ tốt đẹp.
  7. Tuổi Ngọ có xu hướng muốn làm nhiều việc cùng lúc để "lấy hên" đầu tháng, nhưng bạn nên ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Vận hạn cần tránh là ôm đồm quá mức.
  8. Tuổi Mùi trong tử vi ngày 17 tháng 5 cảm nhận rõ sự dễ chịu khi sống chậm lại và tập trung vào những điều gần gũi. Đây là lúc phù hợp để chăm sóc tinh thần và cảm xúc của bản thân. Tài lộc duy trì đều.
  9. Tuổi Thân có thể nhận được một tín hiệu tích cực liên quan đến công việc hoặc học tập. Dù chưa phải thành quả lớn, nhưng đủ để bạn có thêm động lực cho tháng mới. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc.
  10. Tuổi Dậu hôm nay phù hợp với việc lên kế hoạch dài hạn thay vì chỉ tập trung vào chuyện trước mắt. Khi có định hướng rõ ràng, bạn sẽ tự tin hơn nhiều. Đây cũng là một con giáp may mắn hôm nay, khi tài lộc có thể cải thiện từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
  11. Tuổi Tuất có xu hướng suy nghĩ nhiều về trách nhiệm và mục tiêu cá nhân. Bạn nên cho mình thêm thời gian thay vì quá khắt khe với bản thân. Tài chính an toàn.
  12. Tuổi Hợi có một ngày khá nhẹ nhàng, bạn dễ cảm thấy bình yên khi ở cạnh gia đình hoặc những người thân quen. Tâm trạng ổn định giúp bạn bước vào tháng mới âm lịch với năng lượng tích cực hơn. Tài lộc ổn định.
Tử vi ngày 17 tháng 5: Con giáp nào may mắn hôm nay? - Ảnh 1.

Tử vi hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Mùng 1 tháng 4 âm lịch là lúc thích hợp để bắt đầu lại với tâm thế nhẹ nhàng, bỏ bớt áp lực cũ và cho mình cơ hội bước tiếp tích cực hơn

Con giáp may mắn hôm nay:

  • Tuổi Tị: Kết nối tích cực mở ra cơ hội mới.
  • Tuổi Dậu: Chuẩn bị kỹ giúp tài lộc vững vàng hơn.

Con giáp nên chậm lại hôm nay:

  • Tuổi Ngọ: Tránh ôm đồm quá nhiều đầu tháng.
  • Tuổi Thìn: Hạn chế tăng tốc quá sớm.

Tử vi ngày 16 tháng 5: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
