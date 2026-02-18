Tử vi ngày 18 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 18 tháng 2 khá linh hoạt trong giao tiếp. Bạn dễ tạo ấn tượng tốt khi gặp gỡ người thân hoặc bạn bè đầu năm. Tài lộc có thể đến dưới dạng lộc nhỏ hoặc lời chúc mang ý nghĩa may mắn.
- Tuổi Sửu bước vào mùng 2 Tết Bính Ngọ với tâm thế chậm rãi nhưng chắc chắn. Bạn không vội vàng mà chọn cách giữ nhịp ổn định. Tài chính không biến động lớn, phù hợp cho các khoản chi đầu xuân.
- Tuổi Dần tiếp tục giữ phong độ tốt từ mùng 1. Bạn dễ gặp được cơ hội giao tiếp thuận lợi. Với sự chủ động và tinh thần tích cực, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về vận khí và sự suôn sẻ khi xuất hành.
- Tuổi Mão nên chú ý lời nói trong các cuộc trò chuyện đầu năm. Khi giữ thái độ nhẹ nhàng, bạn sẽ tránh được hiểu lầm không đáng có. Tài lộc ở mức tượng trưng.
- Tuổi Thìn cảm thấy hào hứng khi tham gia các cuộc gặp gỡ đầu xuân. Bạn dễ nhận được sự ủng hộ từ người xung quanh. Tài chính đủ dùng, không áp lực.
- Tuổi Tị chọn cách xuất hành nhẹ nhàng hoặc thăm hỏi trong phạm vi gia đình thân thiết. Bạn không cần quá náo nhiệt vẫn giữ được sự ấm áp. Tài lộc ổn định.
- Tuổi Ngọ có xu hướng hào hứng và muốn di chuyển nhiều hơn. Tuy nhiên, bạn nên cân bằng giữa vui chơi và nghỉ ngơi. Tài chính ở mức vừa phải.
- Tuổi Mùi chú trọng đến sự hòa thuận và lời chúc tốt đẹp. Tử vi hằng ngày cho thấy, khi bạn giữ được sự chân thành, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tài lộc đủ dùng, mang ý nghĩa mở đầu tích cực.
- Tuổi Thân linh hoạt và nhanh nhạy trong giao tiếp. Nhờ khả năng tạo thiện cảm, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có tín hiệu khởi sắc nhẹ.
- Tuổi Dậu trong tử vi ngày 18 tháng 2 nên tránh bàn chuyện công việc quá sớm trong những ngày tết. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất dễ nhận được sự quan tâm từ người thân và bạn bè. Khi bạn giữ được thái độ chân thành, các mối quan hệ càng bền chặt. Tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi nên dành thời gian nghỉ ngơi xen kẽ các chuyến thăm hỏi. Một khởi đầu cân bằng sẽ giúp bạn giữ năng lượng tốt. Tài chính đủ dùng.
Tử vi ngày 18 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?
18/02/2026 05:15 GMT+7
