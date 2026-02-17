Tử vi ngày 17 tháng 2: Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 17 tháng 2 giữ được tinh thần nhẹ nhàng và vui vẻ. Bạn dễ nhận được lời chúc tốt đẹp hoặc những tín hiệu tích cực từ người thân. Tài lộc đầu năm ở mức ổn, có thể nhận được lộc nhỏ mang ý nghĩa may mắn.
- Tuổi Sửu bước sang năm mới với tâm thế điềm tĩnh. Bạn không ồn ào nhưng giữ được sự ổn định. Ngày mùng 1 phù hợp để bạn xuất hành nhẹ nhàng hoặc thăm hỏi gia đình. Tài chính không biến động lớn.
- Tuổi dần tràn đầy năng lượng và sự tự tin. Bạn dễ trở thành tâm điểm trong các cuộc gặp gỡ đầu năm. Với tinh thần tích cực này, Tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, đặc biệt về khí thế mở đầu và sự thuận lợi trong các mối quan hệ.
- Tuổi Mão nên chú ý giữ tâm thế bình tĩnh, tránh để chuyện nhỏ ảnh hưởng đến không khí ngày tết. Tài lộc ở mức tượng trưng, phù hợp cho việc lì xì, chúc tết.
- Tuổi Thìn bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng. Bạn có xu hướng suy nghĩ xa hơn về kế hoạch sắp tới. Ngày hôm nay thích hợp để gieo những ý tưởng đầu tiên. Tài chính đủ dùng, không áp lực.
- Tuổi Tị chọn cách đón năm mới yên tĩnh và sâu sắc. Bạn không cần náo nhiệt mà tập trung vào sự ấm áp trong gia đình. Tài lộc giữ ở mức an toàn.
- Tuổi Ngọ cảm nhận rõ tinh thần hứng khởi của năm mới. Bạn dễ đưa ra những quyết định mang tính mở đầu. Tài chính ở mức vừa phải, không nên chi tiêu quá tay trong ngày đầu năm.
- Tuổi Mùi quan tâm nhiều đến sự hòa thuận và những lời chúc tốt đẹp. Khi bạn giữ được nụ cười và sự chân thành, mọi thứ diễn ra êm đẹp. Tài lộc đủ dùng, mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi.
- Tuổi Thân linh hoạt trong giao tiếp và tạo được thiện cảm với người xung quanh. Nhờ sự chủ động này, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc có tín hiệu nhỏ nhưng tích cực.
- Tuổi Dậu nên giữ nhịp sinh hoạt nhẹ nhàng, tránh bàn chuyện công việc trong ngày đầu năm. Tài chính an toàn, không có rủi ro.
- Tuổi Tuất chú trọng lời nói và thái độ trong những cuộc gặp gỡ đầu xuân. Khi giữ được sự chân thành, bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt. Tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi nên ưu tiên nghỉ ngơi và tận hưởng không khí tết. Một khởi đầu nhẹ nhàng sẽ giúp bạn đi xa hơn trong năm mới. Tài chính đủ dùng, không lo thiếu hụt.
Con giáp may mắn hôm nay
Tuổi Dần: Năng lượng mạnh, khí thế mở đầu thuận lợi.
Tuổi Thân: Tài lộc khởi sắc nhẹ, giao tiếp suôn sẻ.
Con giáp nên chậm lại hôm nay
Tuổi Mão: Giữ bình tĩnh để tránh chuyện nhỏ làm mất vui.
Tuổi Ngọ: Tránh quyết định tài chính vội vàng đầu năm.
Màu sắc – con số tham khảo
Màu sắc: đỏ, vàng
Con số: 1 – 9
