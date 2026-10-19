Tử vi ngày 19 tháng 10: Con giáp nào may mắn hôm nay?

Tử vi ngày 19 tháng 10 mang đến những gợi ý tham khảo cho 12 con giáp trong ngày thứ hai. Hôm nay có người đón tin vui về tài lộc, người được trao cơ hội mới, trong khi một số con giáp cần chú ý chuyện quà tặng, giao tiếp và những khoản chi ngoài dự kiến.